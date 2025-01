Olbrzymie utrudnienia na turystów we Włoszech. W życie weszło nowe prawo

Turyści, wynajmujący mieszkania w Rzymie, nie zameldują się już do nich samodzielnie. We włoskiej stolicy rozpoczął się w środę demontaż wykorzystywanych do tego skrytek na klucze. Wszystko przez rozporządzenie tamtejszego MSW, które nakazuje osobiste meldowanie i rejestrację turystów. Skrytki uważane są za symbol tzw. nadmiernej turystyki.