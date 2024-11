Wotum nieufności wobec minister zdrowia. Sejm zdecydował

Izabela Leszczyna w Sejmie: PiS okradł ubezpieczonych

Leszczyna mówiła, że pieniędzy na ochronę zdrowia w 2024 r. jest za mało, bo PiS okradł ubezpieczonych na kilkanaście miliardów złotych , przenosząc finansowanie niektórych zadań z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytała posłów opozycyjnej partii , jak mogli zostawić "tak beznadziejny plan finansowy na 2024 r.". - Ja państwu odpowiem. PiS po prostu wiedział, że przegra wybory. Dlatego plan finansowy NFZ-u na 2024 r. kompletnie go nie interesował zgodnie z zasadą: po nas choćby i potop - mówiła.

Według niej PiS "pod osłoną nocy" okradł ubezpieczonych na kilkanaście miliardów złotych, bo przeniósł finansowane z budżetu państwa zadania do NFZ, m.in. ratownictwo medyczne, darmowe leki dla dzieci i seniorów, leczenie osób nieubezpieczonych i procedury wysokospecjalistyczne. - Dlatego pieniędzy jest za mało. Zostawiliście deficyt w NFZ na 16 mld zł - zaznaczyła Leszczyna, zwracając się do posłów partii Jarosława Kaczyńskiego .

Dodała, że widok byłego wiceministra zdrowia, posła PiS Janusza Cieszyńskiego (z posłanką PiS Katarzyną Sójką reprezentuje wnioskodawców - red.), przypomniał jej siedem zawiadomień do prokuratury złożonych przez nią i Krajową Administrację Skarbową m.in. przeciwko Cieszyńskiemu i byłym ministrom zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i Adamowi Niedzielskiemu . - Rzeczywiście, człowiek od respiratorów i handlarza bronią - to jest albo akt wyjątkowej desperacji, albo jednak dowód na to, że w klubie PiS-u nie ma już nikogo przyzwoitego - powiedziała.

Wotum nieufności wobec minister zdrowia. Wniosek złożyli posłowie PiS

Jeszcze przed głosowaniem w obronie minister zdrowia stanął premier Donald Tusk. - To wotum nieufności mało kogo interesuje. Ludzie w Polsce dobrze wiedzą, o co chodzi. PiS przez lata wykorzystywało służbę zdrowia do kręcenia brudnych interesów - mówił szef rządu w Sejmie. Dzisiejszą opozycję nazwał "grupą cwaniaków i kombinatorów", a także ocenił jako "przewrotne" to, że Izabelę Leszczynę krytykują tacy posłowie Prawa i Sprawiedliwości jak Katarzyna Sójka czy Janusz Cieszyński.