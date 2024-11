Partia Jarosława Kaczyńskiego miała zdecydować już, że do walki o prezydenturę stanie szef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Tym samym okazałoby się, że w wyścigu pokonał byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka. To między tymi dwoma kandydatami miało dojść do ostatecznego pojedynku.

