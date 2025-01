Ukraińcy chcą jak najszybciej przywrócić lotnicze przewozy pasażerskie . W drugiej połowie 2024 r. linie Supernova Airlines dostały nawet zgodę od regulatora rynku w kraju na wykonywanie lotów z pasażerami z Kijowa i Lwowa do czeskiej Pragi. Pomimo tego, że w Ukrainie trwa wojna, a kraj jest nieustannie atakowany dronami i pociskami lecącymi ze strony Rosji .

Wojna w Ukrainie. Powrót samolotów na ukraińskie niebo niemożliwy?

Jak dodał, to za mało, by ochronić całą infrastrukturę Ukrainy przed atakami Federacji Rosyjskiej. Dlatego w przypadku wznowienia lotów cywilnych konieczne będzie zdecydowanie z ochrony czego zrezygnować - lotnisk czy elektrowni jądrowych .

- Aby odeprzeć atak rakietowy potrzebny jest system Patriot. W Ukrainie jest obecnie osiem kompleksów i jeden SAMP/T na całe nasze terytorium. Oznacza to, że na każdym lotnisku trzeba będzie zainstalować po jednym kompleksie - wyjaśnił specjalista.

Loty do Ukrainy. Ekspert grzmi: Jaki jest sens?

W ukraińskich mediach pojawiają się informacje, że to lotniska we Lwowie i obwodzie kijowskim mogą zostać na nowo otwarte. Komentując ewentualne funkcjonowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Boryspol Romanenko podkreślił, że Boryspol nie będzie w stanie zostać ochroniony za pomocą Patriota z Kijowa, ponieważ zasięg systemu na to nie pozwala.