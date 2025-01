Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Siły Powietrzne Izrael a oficjalnie wycofały systemy obrony powietrznej Patriot po ponad 30 latach służby. Według źródeł Axios po ogłoszeniu decyzji ukraińscy urzędnicy zaproponowali, by systemy zostały zwrócone do USA, odnowione i wysłane do Ukrain y .

Portal przekazał także, że o działaniach powiadomiona została z wyprzedzeniem Rosja. W rozmowach izraelski urzędnik podkreślał, że " systemy są zwracane do USA i nie są bezpośrednio dostarczane do Ukrainy". Izrael pomimo próśb Kijowa od początku pełnoskalowej inwazji Rosji nie przekazał Ukrainie broni.

Rzecznik Netanjahu oficjalnie przyznał, że pociski zostały zwrócone do USA. - Nie wiemy, czy zostały dostarczone do Ukrainy - dodał.

Amerykańskie samoloty w ostatnich dniach miały przylecieć do bazy lotniczej w południowym Izraelu i odleciały do Rzeszowa, hubu logistycznego dla przerzutu broni do Ukrainy. W transporcie miało znaleźć się około 90 rakiet przechwytujących, które mają trafić do Ukrainy. Dodatkowy sprzęt, w tym radary mają trafić do konserwacji w USA.