Media: Wielka Brytania i Francja rozmawiają o wysłaniu wojsk do Ukrainy

- Istnieją obawy co do tego, co moglibyśmy poprzeć, co chcielibyśmy wspierać, a także szersze pytanie o zagrożenie, na jakie mogą być narażeni ci żołnierze i czy byłaby to eskalacja - mówi dziennikowi jeden z anonimowych informatorów.