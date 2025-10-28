Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Strefa upadku" w Ukrainie. Katastrofalna sytuacja w Donbasie

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Ponad trzy tysiące przedsiębiorstw w okupowanych obwodach donieckim i ługańskim całkowicie zawiesiło swoją działalność, a zdecydowana większość mieszkańców nie ma żadnego zajęcia - podaje Ukraińska Prawda. Niektórzy Ukraińcy zmuszani są do pracy w rosyjskich obiektach wojskowych, a jako wynagrodzenie dostają paczki żywnościowe.

Katastrofalna sytuacja Ukraińców w okupowanym Donbasie
Katastrofalna sytuacja Ukraińców w okupowanym DonbasieKostiantyn Liberov/LibkosGetty Images

W skrócie

  • Tysiące przedsiębiorstw w Donbasie zawiesiło działalność, a większość mieszkańców pozostaje bez pracy.
  • Ludzie są zmuszani do pracy na rzecz rosyjskiego okupanta, a wynagrodzeniem są paczki żywnościowe.
  • Rosyjskie władze okupacyjne przenoszą gospodarcze zasoby do Rosji, a poziom życia w Donbasie jest katastrofalny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donbas, który Rosja obiecywała "podnieść z kolan", zmienił się w "strefę społecznego upadku", gdzie przetrwanie stało się jedyną "pracą" - informuje Centrum Narodowego Oporu, stworzone przez siły specjalne w Ukrainie w celu koordynowania wszelkich form sprzeciwu wobec rosyjskiego okupanta.

Według ukraińskiego ośrodka na okupowanych terytoriach Donbasu - który obejmuje obwód doniecki i ługański - tysiące przedsiębiorstw całkowicie zawiesiło swoją działalność, a zdecydowana większość mieszkańców nie ma pracy.

"Stopa bezrobocia na okupowanych terytoriach jest trzy razy wyższa niż w 1992 roku, a standard życia pozostaje katastrofalny" - czytamy w raporcie. W tym czasie

Rosja kontroluje około 90 proc. tego regionu.

Ukraina. Firmy padły, ludzie nie mają pracy. Dramatyczna sytuacja w okupowanym Donbasie

"Według ukraińskiego wywiadu (HUR) w wyniku walk w Donbasie ponad trzy tysiące przedsiębiorstw na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego całkowicie wstrzymało swoją działalność" - podano w raporcie, który przywołuje portal Ukraińska Prawda.

Jak czytamy, w rezultacie tylko około 30 proc. ludności w regionie ma jakąś pracę, która w większości przypadków jest tymczasowa, nisko płatna lub związana z rosyjskimi strukturami.

Według lokalnych źródeł Centrum Narodowego Oporu część mieszkańców Donbasu jest zmuszana do pracy w obiektach o charakterze "wojskowo-rekonstrukcyjnym": w zakładach użyteczności publicznej, przy budowie obiektów obronnych lub w jednostkach remontowych podległych rosyjskiemu wojsku.

Zobacz również:

44 proc. najuboższych Rosjan ma problem z zakupem jedzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Tak się żyje w Rosji. Jedna trzecia kraju zgłasza poważny problem. Nowy sondaż

Dawid Skrzypiński
Dawid Skrzypiński

    Donbas. Rosjanie płacą paczkami z żywnością. Katastrofalne warunki życia

    Z informacji Centrum Narodowego Oporu wynika, że wynagrodzenie za pracę, którą oferują Rosjanie, często następuje z opóźnieniem lub w formie paczek żywnościowych.

    "Okupacyjne władze masowo zamykają lokalne fabryki i kopalnie, które wcześniej stanowiły podstawę gospodarki regionu. Moce produkcyjne są wywożone do Rosji lub przekazywane pod kontrolę rosyjskich przedsiębiorstw" - przekazano w raporcie.

    "Władze okupacyjne uznają, że gospodarka regionu jest praktycznie zrujnowana: przemysł nie odradza się, nie ma nowych inwestycji, a wszystkie zasoby są przeznaczane wyłącznie na potrzeby wojskowe" - zauważa Centrum Narodowego Oporu.

    Na dodatek - jak czytamy - Rosjanie tak manipulują danymi, aby w statystykach pomijać osoby bezrobotne.

    Ukraińska Prawda przypomina, że obwodowi donieckiemu latem tego roku groziła katastrofa humanitarna z powodu zakłóceń w dostawach wody.

    Zobacz również:

    Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow rzuca nowymi oskarżeniami
    Wojna w Ukrainie

    "Słyszymy ich na froncie". Pieskow z zaskakującym oświadczeniem

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska

      Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja także w obwodzie chersońskim

      Portal informuje także, że w okupowanym obwodzie chersońskim 1,6 tys. domów o łącznej powierzchni prawie 2,9 mln metrów kwadratowych zostało przekazanych pod zarząd "jednolitej spółki zarządzającej".

      Jednocześnie władze okupacyjne regionu ogłosiły zakończenie budowy "dzielnicy rządowej" w pobliżu miejscowości Heniczesk, choć budynki, o których mowa, powstały tam jeszcze przed pełnoskalową inwazją.

      Portal podaje również, że po 24 lutego 2022 roku w rosyjskim rejestrze handlowym zarejestrowano ponad trzy tysiące firm zlokalizowanych na terenie okupowanego obwodu chersońskiego.

      Zobacz również:

      Starcia o Pokrowsk trwają. Rosjanie wykorzystują nową taktykę
      Wojna w Ukrainie

      Rosja w natarciu, stosują specjalną taktykę. Kijów: Sytuacja jest trudna

      Paweł Basiak
      Paweł Basiak
      Trzaskowski milczał ws. działki pod CPK? Jest odpowiedź na zarzuty PiSPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze