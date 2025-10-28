W skrócie Tysiące przedsiębiorstw w Donbasie zawiesiło działalność, a większość mieszkańców pozostaje bez pracy.

Ludzie są zmuszani do pracy na rzecz rosyjskiego okupanta, a wynagrodzeniem są paczki żywnościowe.

Rosyjskie władze okupacyjne przenoszą gospodarcze zasoby do Rosji, a poziom życia w Donbasie jest katastrofalny.

Donbas, który Rosja obiecywała "podnieść z kolan", zmienił się w "strefę społecznego upadku", gdzie przetrwanie stało się jedyną "pracą" - informuje Centrum Narodowego Oporu, stworzone przez siły specjalne w Ukrainie w celu koordynowania wszelkich form sprzeciwu wobec rosyjskiego okupanta.

Według ukraińskiego ośrodka na okupowanych terytoriach Donbasu - który obejmuje obwód doniecki i ługański - tysiące przedsiębiorstw całkowicie zawiesiło swoją działalność, a zdecydowana większość mieszkańców nie ma pracy.

"Stopa bezrobocia na okupowanych terytoriach jest trzy razy wyższa niż w 1992 roku, a standard życia pozostaje katastrofalny" - czytamy w raporcie. W tym czasie

Rosja kontroluje około 90 proc. tego regionu.

Ukraina. Firmy padły, ludzie nie mają pracy. Dramatyczna sytuacja w okupowanym Donbasie

"Według ukraińskiego wywiadu (HUR) w wyniku walk w Donbasie ponad trzy tysiące przedsiębiorstw na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego całkowicie wstrzymało swoją działalność" - podano w raporcie, który przywołuje portal Ukraińska Prawda.

Jak czytamy, w rezultacie tylko około 30 proc. ludności w regionie ma jakąś pracę, która w większości przypadków jest tymczasowa, nisko płatna lub związana z rosyjskimi strukturami.

Według lokalnych źródeł Centrum Narodowego Oporu część mieszkańców Donbasu jest zmuszana do pracy w obiektach o charakterze "wojskowo-rekonstrukcyjnym": w zakładach użyteczności publicznej, przy budowie obiektów obronnych lub w jednostkach remontowych podległych rosyjskiemu wojsku.

Donbas. Rosjanie płacą paczkami z żywnością. Katastrofalne warunki życia

Z informacji Centrum Narodowego Oporu wynika, że wynagrodzenie za pracę, którą oferują Rosjanie, często następuje z opóźnieniem lub w formie paczek żywnościowych.

"Okupacyjne władze masowo zamykają lokalne fabryki i kopalnie, które wcześniej stanowiły podstawę gospodarki regionu. Moce produkcyjne są wywożone do Rosji lub przekazywane pod kontrolę rosyjskich przedsiębiorstw" - przekazano w raporcie.

"Władze okupacyjne uznają, że gospodarka regionu jest praktycznie zrujnowana: przemysł nie odradza się, nie ma nowych inwestycji, a wszystkie zasoby są przeznaczane wyłącznie na potrzeby wojskowe" - zauważa Centrum Narodowego Oporu.

Na dodatek - jak czytamy - Rosjanie tak manipulują danymi, aby w statystykach pomijać osoby bezrobotne.

Ukraińska Prawda przypomina, że obwodowi donieckiemu latem tego roku groziła katastrofa humanitarna z powodu zakłóceń w dostawach wody.

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja także w obwodzie chersońskim

Portal informuje także, że w okupowanym obwodzie chersońskim 1,6 tys. domów o łącznej powierzchni prawie 2,9 mln metrów kwadratowych zostało przekazanych pod zarząd "jednolitej spółki zarządzającej".

Jednocześnie władze okupacyjne regionu ogłosiły zakończenie budowy "dzielnicy rządowej" w pobliżu miejscowości Heniczesk, choć budynki, o których mowa, powstały tam jeszcze przed pełnoskalową inwazją.

Portal podaje również, że po 24 lutego 2022 roku w rosyjskim rejestrze handlowym zarejestrowano ponad trzy tysiące firm zlokalizowanych na terenie okupowanego obwodu chersońskiego.

