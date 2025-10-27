W skrócie W Rosji ceny ziemniaków wzrosły o 167 procent od początku 2024 roku, co znacznie obniżyło dostępność podstawowych produktów spożywczych dla najuboższych.

31 procent Rosjan przyznaje, że w ostatnim czasie nie miało pieniędzy na zakup jedzenia, a wśród najbiedniejszych odsetek ten sięga 44 procent.

Pomimo rekordowo niskiego bezrobocia, nierówności ekonomiczne i rosnące ceny żywności podkreślają słabą odporność rosyjskiej gospodarki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Instytut Gallupa zapytał obywateli Rosji "czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się, że nie miałeś/miała wystarczająco pieniędzy, żeby kupić jedzenie dla siebie lub swojej rodziny?".

Na tak postawione pytanie 31 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Dla porównania w 2014 roku (kiedy to Rosja anektowała Krym) pieniędzy na jedzenie brakowało 13 proc. Rosjan, a w 2021 roku takie problemy miało 43 proc. badanych.

Wśród 20 proc. najuboższych Rosjan problemy z kupieniem jedzenia dotknęły 44 proc. obywateli. Niemal co czwarta osoba w tej grupie (24 proc.) twierdzi, że gospodarka jest największym problemem w kraju.

Rosja. Gigantyczna podwyżka ceny ziemniaków uderza w najuboższych

Instytut wskazuje, że jednym z powodów tego zjawiska jest szybki wzrost cen żywności. Od początku 2024 roku ziemniaki, które są podstawowym produktem spożywczym wśród najuboższych, podrożały o 167 proc.

Eksperci wskazują, że eksport zbóż, który w dużej mierze uniknął zachodnich sankcji, był gwarantem stabilności, jednak słabe zbiory w 2025 roku mogą to zmienić.

Inflacja w skali roku nadal przekracza 8 proc. - to ponad dwukrotnie więcej niż cel wyznaczony przez bank centralny. Sektor obronny pochłania znaczną część siły roboczej i dochodów państwowych. Minister gospodarki Rosji przyznał w czerwcu, że gospodarka znalazła się w stanie "przegrzania".

"Kontrast między rekordowo niskim bezrobociem a utrzymującymi się trudnościami w zakupie żywności podkreśla nierównomierny charakter odporności gospodarczej Rosji" - podsumowują eksperci.

Skrytykowali zapowiedzi PiS. Sasin: Proponowałbym zejść na ziemię Polsat News Polsat News