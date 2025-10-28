W skrócie Komisja Europejska oczekuje, że wszystkie kraje UE będą przestrzegać nowej umowy handlowej z Ukrainą, choć Węgry zapowiedziały utrzymanie embarga.

Nowa umowa przewiduje stopniową liberalizację rynku oraz mechanizmy ochronne dla unijnych rolników, obejmujące limity importu kluczowych produktów.

UE wprowadziła preferencje handlowe po agresji Rosji na Ukrainę, lecz po protestach i obawach o rolnictwo, opracowano nowe rozwiązania wspierające równowagę rynku.

- Oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie będą przestrzegać nowej umowy handlowej z Ukrainą od momentu, gdy wejdzie ona w życie - powiedziała we wtorek rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho.

Nowe porozumienie zacznie obowiązywać w środę. Utrzymanie embarga na ukraińskie towary zapowiedziały Węgry. Chodzi o nowe porozumienie handlowe, które Komisja Europejska wynegocjowała z Kijowem, a kraje członkowskie zaakceptowały 13 października.

Nowa umowa ustanowi korzystne dla Ukrainy - w stosunku do obecnego, przejściowego stanu - zwolnienia celne, ale jednocześnie ma zostać wprowadzony mechanizm ochronny, który pozwoli na szybką reakcję w momencie zakłóceń na rynku. Ukraina zostanie też zobowiązana do wprowadzania unijnych standardów rolnych.

Umowa handlowa Ukraina - UE. "Oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie będą jej przestrzegać"

Zgodnie z nową umową dostęp do rynku UE dla najbardziej wrażliwych produktów, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, pozostanie ograniczony i będzie wprowadzany stopniowo.

Pełna liberalizacja będzie rozważana jedynie w przypadku niektórych mniej wrażliwych produktów, takich jak mleko i produkty mleczne.

Utrzymanie zakazu importu towarów z Ukrainy zapowiedział w poniedziałek minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy. Ostrzegł, że ukraińskie kwoty importowe - obejmujące 35 tys. ton miodu, 120 tys. ton drobiu i 1,3 mln ton pszenicy - zagrażają sektorom rolnym UE.

Nagy potwierdził też, że Węgry, Słowacja i Rumunia wspólnie wnioskowały o specjalne środki ochronne dla rolników w regionach przygranicznych.

Porozumienie UE - Ukraina. Węgry zapowiadają utrzymanie zakazu

Po rosyjskiej pełnowymiarowej napaści na Ukrainę w 2022 r. UE wprowadziła preferencje w handlu z Kijowem. Decyzja ta miała wesprzeć stronę ukraińską w obliczu wyższych kosztów eksportu przez terytorium UE - po tym, gdy Rosja zagroziła bezpieczeństwu tradycyjnych szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym.

Nadmierny napływ między innymi tańszego ukraińskiego zboża wywołał jednak protesty w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Niektóre kraje, w tym Polska, wprowadziły embargo na ukraińskie towary.

Ze względu na rosnącą niepopularność tak daleko idącej liberalizacji handlu z Ukrainą, postanowiono jej nie przedłużać, a w jej miejsce wynegocjować nowe rozwiązanie na podstawie umowy stowarzyszeniowej.

Preferencje handlowe dla Ukrainy wygasły w czerwcu bieżącego roku. Wówczas zaczęły obowiązywać cła i limity przywozowe. W środę część z nich zostanie złagodzona.

Handel Ukraina - UE. Nowe porozumienie wejdzie w życie w ciągu kilku dni

- Porozumienie, które zawarliśmy tego lata, a które wejdzie w życie w ciągu kilku dni, zmieni zasady handlu - powiedział w poniedziałek na spotkaniu z ministrami rolnictwa krajów UE Taras Kaczka, wicepremier Ukrainy odpowiedzialny za integrację z UE.

- Wyciągnęliśmy dobre wnioski i kilka smutnych, ale myślę, że mamy bardzo dobrą wiedzę na temat tego, jak zorganizować handel między Ukrainą a UE - podkreślił.

Komisarz UE ds. rolnictwa Christophe Hansen, pytany z kolei przez dziennikarzy, jak wejście w życie nowej umowy wpłynie na jednostronne zakazy importu towarów z Ukrainy, wprowadzone przez niektóre państwa, odparł, że umowa "zapewni niezbędną przewidywalność naszemu sektorowi rolniczemu, a także wyeliminuje potrzebę takich jednostronnych działań".

