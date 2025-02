Wojna w Ukrainie. Echa rozmowy Trumpa z Putinem. Niemieccy politycy komentują

- Nie możemy prowadzić rozmów bez udziału Ukrainy. Stawką jest pokój w Europie, dlatego my, Europejczycy, musimy zostać do nich włączeni - dodała w wywiadzie udzielonym radiu Deutschlandfunk.

Rozmowy pokojowe coraz bliżej? Rosja nadal może być zagrożeniem

Co więcej, jego zdaniem ewentualna akcesja Ukrainy do NATO - co sekretarz obrony USA Pete Hegseth uważa za "nierealne" - oraz kwestia tego, czy Kijów powinien oddać Moskwie część terytoriów, "nie powinny być zdejmowane ze stołu przed rozpoczęciem rozmów pokojowych z Rosją" .

Trump rozmawiał z Putinem o Ukrainie. Szef Pentagonu o "obowiązku" Europy

- Jest ważne, by porozumienie, gdy zostanie osiągnięte, było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump. Widzieliśmy, co się stało z porozumieniami mińskimi. Myśleliśmy, że to było coś trwałego, a nie było - mówił w Brukseli Rutte.