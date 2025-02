Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Economist", że w dalszym ciągu nie wie, jakie są plany Trumpa wobec Ukrainy, choć od jego powrotu do Białego Domu minęły trzy tygodnie. - Z pewnością nie ma on gotowego planu pokojowego, skoro nie konsultował go ze stroną ukraińską - ocenił prezydent Ukrainy.