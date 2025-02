"Trump traktuje Zełenskiego jak petenta". Fatalna wizja przyszłości Ukrainy

Rozmowa Trump-Putin a widmo negocjacji w sprawie Ukrainy

To właśnie on miał odpowiadać za odbiór i dostarczenie do USA zwolnionego z rosyjskiej niewoli 63-letniego Fogela. - Człowiek, który zajmował się Bliskim Wschodem, został przekierowany do kontaktów z Rosją - tłumaczy nauczyciel Akademii Ekonomiczno-Humanistcznej. Jak informowaliśmy wcześniej w Interii, rozmowa wysłannika Trumpa z Putinem miała trwać aż 3,5 godziny.