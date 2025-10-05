Ukraina poprosiła Stany Zjednoczone o dostawy pocisków dalekiego zasięgu, które mogą dosięgnąć Moskwy. Chodzi o rakiety Tomahawk.

Władimir Putin dostał pytanie o skutki przekazania śmiercionośnej amerykańskiej broni Ukrainie. - To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji (z USA - red.), a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły. Doprowadzi do zerwania relacji Moskwy z Waszyngtonem - powiedział w najnowszym nagraniu.

Putin już wcześniej sugerował, że Rosja będzie gotowa na ewentualne ukraińskie ataki za pomocą rakiet dalekiego zasięgu. Moskwa "będzie doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej" - zapewnił.

Rozmowa Trump-Zełenski. Z ust ukraińskiego prezydenta padła prośba

"The Telegraph" informował, że 23 września Wołodymyr Zełenski poprosił Donalda Trumpa o przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawki. Do rozmowy przywódców doszło na marginesie szczytu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Waszyngton jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział przed tygodniem, że USA rozważają przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu.

W podobnym tonie wypowiedział się wysłannik USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg. Ostatnie zdanie będzie należeć do Trumpa, który przyznał niedawno, że "zawiódł się na Putinie".

Źródło: RIA Nowosti, "The Telegraph"

