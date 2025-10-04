W skrócie Siły Obrony Ukrainy dokonały ataku na rafinerię Kiriszynefteorgsintez w Rosji, wywołując pożar i eksplozje.

Za pomocą nocnych uderzeń uszkodzono również rosyjski okręt Bujan-M oraz infrastrukturę wojskową w kilku miejscach.

Rosja odpowiedziała ostrzałem ukraińskich zakładów energetycznych, powodując przerwy w dostawie prądu dla 50 tys. osób.

"W nocy z 3 na 4 października 2025 r. oddziały Sił Obrony Ukrainy uderzyły w zakład 'Kiriszynefteorgsintez' (miasto Kiriszy, obwód leningradzki, Rosja). Na terenie obiektu zarejestrowano eksplozje i pożar; trwa ustalanie skutków trafienia" - czytamy w komunikatorze Telegram.

Sztab Generalny zaznaczył, że jest to jedna z największych rafinerii w Rosji. Jej moce przerobowe to 18,4 mln ton ropy rocznie.

Ponadto w rejonie jeziora Onega w Republice Karelia w Rosji uszkodzono mały okręt rakietowy Bujan-M, stopień zniszczeń jest ustalany - dodał sztab.

Wojna w Ukrainie. Nocne uderzenia na terenie Rosji, Kijów informuje

Siły Obrony trafiły też w obwodzie kurskim w radiolokacyjny kompleks Garmon oraz transportowo-ładującą maszynę w składzie operacyjnego taktycznego systemu rakietowego Iskander.

Dodatkowo przeprowadzono uderzenie na punkt dowodzenia 8. armii Sił Zbrojnych Rosji, na okupowanym przez ten kraj terytorium obwodu donieckiego. Cel został trafiony - podano.

"Siły Obrony Ukrainy kontynuują systematyczną kampanię niszczenia obiektów wojskowych Rosji i osłabiania jej potencjału wojskowo-gospodarczego, w szczególności logistyki, zaopatrzenia w paliwa i smary, amunicję oraz uzbrojenie" - podkreślił Sztab Generalny.

50 tys. odbiorców bez prądu. Skutki rosyjskiego ataku w Ukrainie

Rosja nie pozostała dłużna i ostatniej nocy ostrzelała kilka zakładów energetycznych w ukraińskim obwodzie czernihowskim. Przerwy w dostawie prądu dotknęły 50 tys. odbiorców.

Ponadto Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych prowadziła akcję gaśniczą w Czernihowie. Rosjanie uszkodzili tam jeden z budynków infrastrukturalnych. Nie podano więcej szczegółów.

Źródło: Meduza, PAP. Interia

