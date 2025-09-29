W skrócie Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do wojska w Rosji, obejmującym 135 tys. osób w wieku 18-30 lat.

To największa akcja poborowa od dziewięciu lat, trwająca od 1 października do grudnia 2025 roku.

Władze zapewniają, że poborowi nie będą kierowani na front, a powołania będą przesyłane za pomocą Jednolitego Rejestru Wojskowego i tradycyjnych wezwań.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze obywateli rosyjskich do służby wojskowej.

Pobór do wojska ma trwać od 1 października do 31 grudnia 2025 r. Do służby wojskowej powołanych zostanie 135 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat.

Jak opisuje The Moskow Times, "będzie to największa akcja poborowa od dziewięciu lat".

Rosyjskie media przypominają, że w 2024 roku, podczas jesiennego poboru, powołano do służby wojskowej 133 tys. mężczyzn.

Rosja. Poborowi "omyłkowo" wysłani na front

Rosja przeprowadza pobór dwa razy w roku, jednak zazwyczaj większość mężczyzn zostaje powołana do wojska wiosną, gdy kończą szkoły lub studia.

Kreml i Ministerstwo Obrony twierdzą, że poborowi nie są wysyłani do walki i że pobór nie ma związku z wojną w Ukrainie. Jednak Ukraina wielokrotnie twierdziła, że pojmała rosyjskich poborowych, a Putin przyznał wcześniej, że niektórzy z nich zostali "omyłkowo" wysłani na misję na początku inwazji w 2022 roku.

Rosyjski portal Meduza przypomina, że 22 września wiceadmirał Władimir Cymlanski, zastępca szefa Głównego Zarządu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ogłosił, iż poborowi w ramach jesiennego poboru będą wysyłani do punktów rozmieszczenia wyłącznie na terytorium Rosji i nie będą brali udziału w "specjalnej operacji wojskowej".

Dodał również, że jesienna kampania poborowa będzie prowadzona z wykorzystaniem Jednolitego Rejestru Wojskowego. Wezwania papierowe będą również wykorzystywane do powiadamiania obywateli w trakcie procesu poboru.

