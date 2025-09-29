Putin ogłasza kolejną mobilizacje. "Największa od dziewięciu lat"

Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do armii. Obejmie on 135 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 30 lat. Jak podają rosyjskie niezależne media, to największa mobilizacja od dziewięciu lat.

Rosja. Ogłoszono jesienny pobór do wojska (zdj. ilustracyjne)
Rosja. Ogłoszono jesienny pobór do wojska (zdj. ilustracyjne)Olga MaltsevaAFP

  Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do wojska w Rosji, obejmującym 135 tys. osób w wieku 18-30 lat.
  To największa akcja poborowa od dziewięciu lat, trwająca od 1 października do grudnia 2025 roku.
  Władze zapewniają, że poborowi nie będą kierowani na front, a powołania będą przesyłane za pomocą Jednolitego Rejestru Wojskowego i tradycyjnych wezwań.
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze obywateli rosyjskich do służby wojskowej.

Pobór do wojska ma trwać od 1 października do 31 grudnia 2025 r. Do służby wojskowej powołanych zostanie 135 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat. 

    Jak opisuje The Moskow Times, "będzie to największa akcja poborowa od dziewięciu lat".

    Rosyjskie media przypominają, że w 2024 roku, podczas jesiennego poboru, powołano do służby wojskowej 133 tys. mężczyzn.

    Rosja. Poborowi "omyłkowo" wysłani na front

    Rosja przeprowadza pobór dwa razy w roku, jednak zazwyczaj większość mężczyzn zostaje powołana do wojska wiosną, gdy kończą szkoły lub studia.

    Kreml i Ministerstwo Obrony twierdzą, że poborowi nie są wysyłani do walki i że pobór nie ma związku z wojną w Ukrainie. Jednak Ukraina wielokrotnie twierdziła, że pojmała rosyjskich poborowych, a Putin przyznał wcześniej, że niektórzy z nich zostali "omyłkowo" wysłani na misję na początku inwazji w 2022 roku.

      Rosyjski portal Meduza przypomina, że 22 września wiceadmirał Władimir Cymlanski, zastępca szefa Głównego Zarządu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ogłosił, iż poborowi w ramach jesiennego poboru będą wysyłani do punktów rozmieszczenia wyłącznie na terytorium Rosji i nie będą brali udziału w "specjalnej operacji wojskowej".

      Dodał również, że jesienna kampania poborowa będzie prowadzona z wykorzystaniem Jednolitego Rejestru Wojskowego. Wezwania papierowe będą również wykorzystywane do powiadamiania obywateli w trakcie procesu poboru.

      Źródło: Meduza, The Moskow Times

