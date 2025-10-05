Alarm w całej Ukrainie ogłoszono o godz. 04:09 czasu lokalnego (03:09 czasu polskiego). Poprzedziła go seria informacji od Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o wystrzeleniu pocisków i startach bombowców z terytorium Rosji.

O godz. 03:34 czasu lokalnego poinformowano o wystrzeleniu rosyjskich rakiet manewrujących Kalibr z Morza Czarnego. Jednocześnie z bazy lotniczej Oleńja wystartowała grupa bombowców strategicznych Tu-95.

Skala zagrożenia wzrosła o 06:02, kiedy ukraińskie siły powietrzne zaraportowały start rosyjskiego myśliwca MiG-31K, który przenosi hipersoniczne rakiety Kindżał.

Agencja AFP zwróciła uwagę, że Rosja nasila ataki w miarę spadku temperatury, biorąc na cel zwłaszcza ukraińską infrastrukturę energetyczną. Tylko w ubiegłym tygodniu siły rosyjskie zaatakowały m.in. instalacje gazowe, co doprowadziło do pozbawienia prądu 50 tys. gospodarstw domowych w rejonie Czernihowa na północy Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Eksplozje we Lwowie

W nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały Lwów i zachodnią Ukrainę, regiony graniczące z Polską. Jak podała agencja Ukrinform, we Lwowie słychać było liczne eksplozje.

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Telegramie, że "systemy obrony powietrznej miasta są aktywne".

Lwowska Regionalna Administracja Wojskowa (RMA) zaapelowała do mieszkańców, by pozostali w schronach i nie zbliżali się do okien. Szef RMA, Maksym Kozyrskij, wezwał do zachowania ciszy i śledzenia komunikatów władz.

"Od kilku godzin trwa zmasowany atak na Ukrainę. Ogromne siły zostały zaangażowane do uderzenia na Lwów. Użyto zarówno dronów jak i rakiet. Ciągle operuje nasze oraz sojusznicze lotnictwo bojowe" - napisał wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Wiceszef MON dodał, że "jest to jeden z największych ataków od początku wojny".

Jak wskazał z kolei Paweł Kowal, polityk i przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, to największe ataki na Lwów i zachodnią Ukrainę od początku wojny.

Atak na Zaporoże. Nie żyje kobieta, dziewięć osób rannych

Podczas ataku na obwód zaporoski zginęła kobieta, a 9 osób zostało rannych - poinformował gubernator obwodu Iwan Fedorow.

Serwis informacyjny Ukrainska Pravda donosi o zmasowanym, połączonym ataku z użyciem dronów typu Shahed oraz kierowanych bomb lotniczych, które uderzyły w miasto co najmniej 10 razy. Ataki spowodowały poważne zakłócenia w dostawach prądu i wody, odcinając od energii elektrycznej ponad 73 tys. osób.

W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało osiem wieżowców, osiem domów prywatnych i budynków niemieszkalnych. Jeden budynek mieszkalny uległ poważnym uszkodzeniom. Inne mają wybite okna i uszkodzone fasady - przekazała Ukrainska Pravda, powołując się na komunikat gubernatora obwodu zaporoskiego.

Źródło: Ukrainska Pravda, PAP, Interia

