Po burzliwej wymianie zdań w Białym Domu z Donaldem Trumpem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wsparł szereg europejskich polityków. Tuż po piątkowej konferencji do Zełenskiego zadzwonił prezydent Francji Emanuel Macron . Prezydent Ukrainy rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte .

Wsparcie dla Ukrainy momentalnie wyrazili najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej. "Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, aby mogła ona nadal walczyć z agresorem. Dziś stało się jasne, że wolny świat potrzebuje nowego lidera. To my, Europejczycy, musimy podjąć to wyzwanie" - napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.