I o ile nie jest to wszystko jakimś wyrafinowanym spiskiem, w ramach którego Zełenski został zaproszony do USA po to, by go publicznie upokorzyć (a zarówno Vance jak i Trump musieliby być naprawdę świetnymi aktorami, żeby tak to odegrać), to wydaje się po prostu, że cała geopolityka i układ światowych sojuszy zawisła właśnie na nieporozumieniu i sterczącym ego kilku facetów, którzy nie potrafią utrzymać nerwów na wodzy podczas publicznych wystąpień. Ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko "Wersalowi" w polityce i dyplomacji tylko po to, żeby pokazać własnym zachowaniem, po co ten "Wersal" w ogóle był. Żeby na najważniejsze tematy na świecie dogadywać się tak, żeby nie dawać sobie po pysku i rozchodzić do domów, jak podczas kłótni pod budką z piwem.