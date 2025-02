Premier Donald Tusk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w których odniósł się do burzliwej dyskusji na linii Donald Trump - Wołodymyr Zełenski. Szef rządu RP stanął po stronie europejskiego przywódcy i okazał mu wsparcie po zerwaniu rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.

Komentarz do sytuacji zamieścił również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Nie trzy dni, nie trzy miesiące, ale trzy lata odwagi i determinacji. Prezydencie Wołodymyrze Zełenski - szacunek. Ukraino - jesteśmy z wami" - napisał lider Polski 2050.

W piątek prezydent Ukrainy udał się na wizytę do Waszyngtonu , gdzie miała zostać podpisana umowa o udostępnieniu USA minerałów rzadkich, niezbędnych do rozmowy zaawansowanych technologii. W zamian za tę decyzję, Stany Zjednoczone miały pozostać otwarte na dalsze wsparcie walczącego z Rosją państwa. Dokument był jednak w tej kwestii sporządzony bardzo lakonicznie.

- Igrasz życiem milionów ludzi, igrasz z III wojną światową - stwierdził Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca USA podkreślił też, że jego ukraiński odpowiednik "nie jest zbyt wdzięczny" za pomoc. - Nie ma pan kart w ręku. Bez nas nie macie kart, nie macie nic - ocenił amerykański prezydent, ponownie kierując swoje słowa do Zełenskiego.

Szef władz w Kijowie z kolei podkreślał, że Ukraina w przeszłości miała rozmowy obustronne z Federacją Rosyjską, jednak nie kończyły się one dobrym rezultatem. Co więcej, dodał też, że kiedy Putin zaatakował w 2014 roku Krym, nikt nie był w stanie go powstrzymać.