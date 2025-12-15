Niełatwe rozmowy o pokoju w Berlinie. "Trump jest zadowolony"

Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, Rosja wykorzystywała swoje ataki na Ukrainę jako narzędzie nacisku w trwających rozmowach.

Przemawiając w Berlinie, Zełenski wskazał również, że żadna elektrownia w Ukrainie nie została oszczędzona przed rosyjskimi uderzeniami w system energetyczny kraju.

Zełenski w Niemczech. Amerykański urzędnik: "Trump zadowolony"

Amerykański urzędnik, cytowany przez Reutera, dodał natomiast, że rozmowy w Berlinie przebiegły "naprawdę pozytywnie". Dodał, ze na wielu płaszczyznach udało się dojść do konsensusu, lecz kilka spraw "nadal wymaga omówienia".

- (Donald - red.) Trump jest zadowolony z tego, na jakim etapie negocjacji się znajdujemy - powiedział, wskazując, że celem amerykańskiego prezydenta jest to, aby rosyjscy żołnierze nie przemieszczali się dalej na zachód.

Urzędnik zaznaczył, że głównym tematem poniedziałkowych rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak wskazał, to właśnie do państwa Wołodymyra Zełenskiego ma należeć ostateczna decyzja w sprawach terytorialnych.

Pierwsza część negocjacji delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych ws. zawieszenia broni w Ukrainie odbyła się w niedzielę. W poniedziałek rozmowy były kontynuowane.

