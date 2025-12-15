Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Niełatwe rozmowy o pokoju w Berlinie. "Trump jest zadowolony"

Alicja Krause

Alicja Krause

- Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi nie były łatwe, ale owocne - powiedział Wołodymyr Zełenski. W poniedziałek odbyła się druga tura negocjacji prezydenta Ukrainy z przedstawicielami USA w Berlinie. - Donald Trump skupia się powstrzymaniu przesuwania się Rosjan na zachód - przekazał amerykański urzędnik, cytowany przez agencję Reutera. W ocenie urzędnika Trump ma być "zadowolony" z przebiegu negocjacji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zabrał głos po spotkaniu z przedstawicielami USA w BerliniePOU / Zuma Press / Pool/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, Rosja wykorzystywała swoje ataki na Ukrainę jako narzędzie nacisku w trwających rozmowach.

Przemawiając w Berlinie, Zełenski wskazał również, że żadna elektrownia w Ukrainie nie została oszczędzona przed rosyjskimi uderzeniami w system energetyczny kraju.

Zełenski w Niemczech. Amerykański urzędnik: "Trump zadowolony"

Amerykański urzędnik, cytowany przez Reutera, dodał natomiast, że rozmowy w Berlinie przebiegły "naprawdę pozytywnie". Dodał, ze na wielu płaszczyznach udało się dojść do konsensusu, lecz kilka spraw "nadal wymaga omówienia".

- (Donald - red.) Trump jest zadowolony z tego, na jakim etapie negocjacji się znajdujemy - powiedział, wskazując, że celem amerykańskiego prezydenta jest to, aby rosyjscy żołnierze nie przemieszczali się dalej na zachód.

Urzędnik zaznaczył, że głównym tematem poniedziałkowych rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak wskazał, to właśnie do państwa Wołodymyra Zełenskiego ma należeć ostateczna decyzja w sprawach terytorialnych.

Pierwsza część negocjacji delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych ws. zawieszenia broni w Ukrainie odbyła się w niedzielę. W poniedziałek rozmowy były kontynuowane.

Więcej informacji wkrótce.

