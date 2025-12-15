W skrócie Rosyjska grupa żołnierzy w Kupiańsku została odcięta od wsparcia i pozostaje okrążona przez wojska ukraińskie.

Dowództwo rosyjskie utraciło łączność z otoczonymi żołnierzami, a wszelkie próby dostarczenia im zaopatrzenia są bardzo utrudnione.

Prezydent Zełenski odwiedził rejon Kupiańska, podkreślając, że miasto wciąż pozostaje pod kontrolą Ukrainy, mimo wcześniejszych deklaracji Rosji o jego zajęciu.

Szef Wydziału Łączności Grupy Sił Połączonych Ukrainy Wiktor Tregubow poinformował, że licząca od 100 do 200 żołnierzy rosyjska grupa w Kupiańsku pozostaje otoczona, a jej dowództwo nie jest w stanie udzielić wsparcia.

- Według wstępnych szacunków naszego wywiadu w Kupiańsku na koniec ubiegłego tygodnia w krótkofalówkach było 40 aktywnych znaków wywoławczych. Zwykle jedna krótkofalówka przypada na 3-4 osoby. Szacujemy zatem, że jest ich od 100 do 200. Według naszych szacunków, prawdopodobnie do stu - mówił Tregubow, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Wojna w Ukrainie. Rosja nie jest w stanie pomóc otoczonym żołnierzom w Kupiańsku

Tregubow dodał ponadto, że rosyjskie dowództwo nie jest w stanie obecnie pomóc okrążonym żołnierzom. To ze względu na fakt, że łączność z nimi miała zostać przerwana.

- Oznacza to, że aby cokolwiek dostarczyć (nie ma mowy o uzupełnianiu zapasów), trzeba to zrzucić z dronów. Drony mają ograniczoną ładowność, nie mogą latać wszędzie, a poza tym, gdy coś spada z dronów, Ukraińcy również widzą, gdzie to spada i kto za tym biegnie. W związku z tym pojawia się tu dodatkowy czynnik zagrożenia. Bycie Rosjaninem w Kupiańsku jest teraz nieprzyjemne - dodał.

Przypomnijmy, że w piątek w rejonie kupiańskim pojawił się Wołodymyr Zełenski, który nagrał tam wideo. Na filmie widać, jak prezydent Ukrainy stoi w kamizelce kuloodpornej przed zrujnowaną instalacją z nazwą miasta, które Rosjanie mieli wcześniej rzekomo podbić.

"Dzisiaj - kierunek Kupiańsk. Nasi żołnierze walczą tu dla Ukrainy. Wielu Rosjan mówiło o Kupiańsku, widzimy to. Byłem tu, pogratulowałem chłopakom. Dziękuję wszystkim oddziałom, wszystkim, którzy tu walczą, którzy powstrzymują okupantów" - napisał Zełenski, zaprzeczając, że Rosja zajęła miasto.

Kupiańsk. Rosja ogłosiła, że zajęła miasto

Informację o tym, że Rosja rzekomo podbiła Kupiańsk w obwodzie charkowskim, podał szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow. Mówił on, że Rosjanie przejęli kontrolę nad Kupiańskiem i zajęli około 80 proc. Wołczańska.

Wizyta Zełenskiego w rejonie Kupiańska nie była więc przypadkowa. Ruch prezydenta Ukrainy był działaniem, które miało podważyć narrację Kremla.

Przypomnijmy, że tego samego dnia pojawiła się informacja o przeprowadzeniu przez Siły Obronne udanego kontrataku w pobliżu Kupiańska i okrążeniu rosyjskiego zgrupowania w mieście. Ponadto Ukraińcom udało się zniszczyć rurociąg, którym Rosja przerzucała swój personel do miasta.

