W skrócie Polacy są wyraźnie podzieleni w ocenie zaangażowania prezydenta Karola Nawrockiego w kluczowe sprawy kraju.

Preferencje polityczne respondentów silnie wpływają na postrzeganie aktywności prezydenta.

Najwięcej niezdecydowanych opinii pojawia się wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych.

W najnowszym badaniu IBRiS na zlecenie Onetu Polacy zostali zapytani: "Czy prezydent Karol Nawrocki w wystarczającym stopniu angażuje się w najważniejsze sprawy kraju?".

Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie 47,9 proc. ankietowanych - 26,6 proc. wybrało "zdecydowanie tak", a 21,3 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania było 46,1 proc. respondentów, z czego niemal po równo rozłożyły się odpowiedzi "zdecydowanie nie" (23,1 proc.) i "raczej nie" (23 proc.). Niezdecydowanych było 6,1 proc.

Sondaż: Polacy oceniają zaangażowanie Karola Nawrockiego. Różnica w elektoratach

Największe różnice w ocenach widać przy podziale na elektoraty. Wśród wyborców koalicji rządzącej ponad połowa (53 proc.) uważa, że prezydent nie angażuje się wystarczająco w kluczowe sprawy.

Jednocześnie tylko 11 proc. z tej grupy ocenia jego aktywność pozytywnie, a aż 35 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Zupełnie inaczej wypowiadają się wyborcy opozycji. Aż 85 proc. z nich pozytywnie ocenia zaangażowanie Karola Nawrockiego, w tym ponad połowa (52 proc.) wskazuje odpowiedź "zdecydowanie tak".

Negatywną ocenę wyraziło jedynie 6 proc. respondentów z tej grupy, a 9 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Wyborcy niezdecydowani. Jak oceniają zaangażowanie prezydenta?

Najbardziej podzielone są opinie wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych. W tej grupie 35 proc. badanych uważa, że prezydent angażuje się w wystarczającym stopniu, a 34 proc. jest przeciwnego zdania.

Jednocześnie 31 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić aktywności głowy państwa, co pokazuje, że w tej części elektoratu wizerunek prezydenta wciąż nie jest jednoznacznie ukształtowany.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 5-6.12.2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1072 osób.

