W skrócie Ukraińcy przeprowadzili pierwszy w historii skuteczny atak na rosyjski okręt podwodny przy użyciu podwodnych dronów Sub Sea Baby.

Rosyjski okręt modelu 636.3, znany jako "Warszawianka", został poważnie uszkodzony.

Podwodna jednostka posiadała wyrzutnie pocisków manewrujących Kalibr.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że skuteczny atak na rosyjski okręt podwodny został przeprowadzony za pomocą podwodnych dronów "Sub Sea Baby".

W wyniku uderzenia okręt "doznał poważnych uszkodzeń i został de facto wyłączony z akcji" - napisano w komunikacie. Tym samym Ukraińcom udało się po raz pierwszy w historii zniszczyć rosyjski okręt podwodny.

W mediach pojawiły się nagrania z momentu ataku. Widać na nich potężną eksplozję w porcie w Noworosyjsku.

Na pokładzie okrętu miały znajdować się cztery wyrzutnie pocisków manewrujących Kalibr, które Rosjanie wykorzystywali do ataków na terytorium Ukrainy. SBU zwróciło również uwagę, że okręt musiał przebywać w porcie w Noworosyjsku "z powodu udanych operacji specjalnych dronów nawodnych Sea Baby, które wyparły rosyjskie okręty i okręty podwodne z Zatoki Sewastopolskiej na tymczasowo okupowanym Krymie".

Pierwszy taki atak w historii. Ukraińcy zniszczyli rosyjski okręt podwodny

Media zwracają uwagę, że zniszczony przez Ukraińców rosyjski okręt podwodny był wart około 400 mln dolarów. Jednak z uwagi na nałożone sankcje koszt budowy takiej łodzi może wynosić nawet ponad 500 mln.

Trafiony okręt to model 636.3 zwany "Warszawianką", ponieważ pierwotnie był on przeznaczony dla flot państw należących do Układu Warszawskiego.

SBU zwróciło uwagę, że "Warszawianka" bywa również nazywana "Czarną Dziurą", ponieważ jej kadłub mógł pochłaniać dźwięk, dzięki czemu łódź była niewidoczna dla sonarów.

Do ataku Ukraińcy użyli podwodnych dronów kamikaze Sub Sea Baby. Wcześniej Kijów wykorzystywał je również do uderzeń w statki należące do tzw. rosyjskiej floty cieni.

Źródło: Reuters

