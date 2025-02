Wcześniej Trump oskarżył Zełenskiego, że jest "dyktatorem" , dlatego wzywał Ukrainę do zmiany prezydenta na drodze wyborów , by doszło do porozumienia z Rosją.

Ukraina - Rosja. Donald Trump: Zełenski i Putin powinni się spotkać

Napięte relacje Waszyngton - Kijów. W tle ukraińskie surowce i Starlink

Negocjatorzy z Waszyngtonu mieli postawić warunek, że jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku, to Ukraina straci dostęp do satelitarnego systemu Starlink należącego do SpaceX Elona Muska. Sprawa miała pojawić się na agendzie, gdy Wołodymyr Zełenski odrzucił wstępną propozycję sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta.