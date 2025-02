Burza po słowach Trumpa o wojnie. "Ukraina nie powinna była zaczynać"

Donald Trump wieczorem we wtorek podczas konferencji prasowej odniósł się do rozmów w Rijadzie z udziałem delegacji z USA i Rosji, a także do tego, że nie uczestniczyła w nich Ukraina.

- Cóż, mieli takie miejsce (przy stole negocjacyjnym - red.) przez trzy lata i długo przedtem. To można było załatwić. Nawet słaby negocjator mógłby to załatwić lata temu, bez utraty dużej ilości ziemi, bardzo małej ilości ziemi, bez utraty życia i bez utraty miast, które po prostu leżą - powiedział Donald Trump. Reklama

Prezydent USA dodał, że Ukraina "powinna była zakończyć to trzy lata temu". - Nigdy nie powinniście byli tego zaczynać. Mogliście się dogadać - mówił, zrzucając winę za pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę na Kijów.

Burza po słowach Donalda Trumpa ws. wojny w Ukrainie. "Moralnie obrzydliwe"

Słowa Trumpa wywołały poruszenie w USA. "Co za haniebna ignorancja. Co za zdrada naszego sojusznika. Co za tchórzliwe poddanie się" - napisał Adam Schiff, amerykański senator i członek Partii Demokratycznej.

"Trump kpi z Ukrainy przez to, że chciała siedzieć przy stole negocjacyjnym - ocenił amerykański dziennikarz i podcaster Jim Stewartson. Dodał, że "Ukraina niczego nie zaczęła".

- Ukraina została napadnięta przez Rosję ze złamaniem wszystkich praw międzynarodowych i Ukraina stawiła opór, w zdecydowanie lepszy sposób i zdecydowanie dłużej niż ktokolwiek się spodziewał - ocenił w rozmowie z amerykańską telewizją MSNBC profesor Uniwersytetu Yale Timothy Snyder.

Profesor podkreślił, że dzięki oporowi Ukraina na trzy lata "wstrzymała mrok" dla reszty Zachodu.

- Te słowa Trumpa, to nie tylko kłamstwa, są także moralnie obrzydliwe - zaznaczył. Reklama

"Donald Trump wziął do serca narrację Putina"

Słowa Trumpa wywołały poruszenie i dyskusje także wśród użytkowników na platformie Reddit. "To jasne, patrząc na jego słowa i retorykę, że Trump będzie próbował sprzedać Ukrainę Rosji. Każdy, kto ceni wolną i demokratyczną Ukrainę, niech lepiej zacznie modlić się, aby UE zjednoczyła się, by uratować Ukrainę, bo jasne jest, że Trump nie pomoże tej w walce" - ocenił jeden z komentujących.

"Trump wyraźnie wziął sobie do serca narrację Putina" - wskazała inna osoba.

"Połowa Amerykanów nie ma pojęcia, co się dzieje. To jedyne wyjaśnienie, jak doszliśmy do tego punktu. Amerykanie zostali tak łatwo oszukani i zmanipulowani przez Trumpa, jego zespół i jego propagandę" - zaznaczyła kolejna osoba.

