Wypowiedź prezydenta Trumpa padła w trakcie wywiadu dla telewizji Fox News. Amerykański przywódca, odnosząc się do kwestii ewentualnych rozmów pokojowych w celu zakończenia wojny w Ukrainie stwierdził, że obecny prezydent Ukrainy może nie zasiadać przy stole negocjacyjnym . - Nie sądzę, aby był bardzo ważny na spotkaniach - stwierdził.

- Zełenski powiedział, że nie został zaproszony na spotkanie (w Rijadzie - red.). Nie było to priorytetem, ponieważ wypada bardzo słabo jako negocjator - podkreślił, dodając, że prezydent Ukrainy nie ma "żadnych kart w rękawie" na negocjacje z Władimirem Putinem .

Prezydent USA o wizycie Scotta Bessenta Kijowie. "Zmarnowana podróż"

W dalszej części wywiadu Donald Trump odniósł się do niedawnej wizyty Sekretarza Skarbu USA Scotta Bessenta w Kijowie . Amerykański urzędnik pojechał do Ukrainy w celu negocjacji umowy dotyczącej minerałów ziem rzadkich.

- Sekretarz Skarbu, naprawdę bardzo dobry facet, pojechał tam, a oni nawet nie zbliżyli się do zawarcia umowy. I szczerze mówiąc, wolałbym, żeby tam nie pojechał, żeby nie spędził tam tyle czasu. Kiedy on (Bessent - red.) chciał zawrzeć umowę, nie mógł się z nim spotkać Wołodymyr Zełenski. To była po prostu zmarnowana podróż - wyjaśnił.