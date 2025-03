Pałacyk w Limanowej do wyburzenia? "Wyraz ambicji Limanowian"

- Ten budynek to wyraz ambicji Limanowian sprzed ponad stu lat. Ci ludzie, tworzący wówczas Towarzystwo Zaliczkowe, chcieli zbudować reprezentacyjny gmach, wyróżniający się na tle biednej zabudowy parterowej i posiadający cechy polskiej architektury . Obok Pałacyku odbywało się też wiele wydarzeń społecznych i patriotycznych. To było bardzo ważne miejsce dla Limanowej zarówno w okresie przed I wojną światową jak i w dwudziestoleciu międzywojennym - mówi Karol Wojtas, limanowski historyk i regionalista w rozmowie z lokalnym portalem TV28.

"Zwracamy się z gorącym apelem do wojewody małopolskiego pana dr. Krzysztofa Jana Klęczara o zbadanie legalności decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Limanowskiego - pozwolenia na rozbiórkę 'Pałacyku pod Pszczółką'" - można przeczytać na stronie.

W petycji zwrócono się także do właścicieli nieruchomości o zmianę planów, co do przeznaczenia nieruchomości i jej wyburzenia. W powodach apelu przytoczono historię wiekowego budynku.