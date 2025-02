Wojna w Ukrainie. Macron rozmawiał z Zełenskim

Na platformie X do rozmowy odniósł się również sam Macron. "Jeśli prezydent (USA - red.) Donald Trump chce rzeczywiście przekonać prezydenta (Rosji - red.) Putina do zatrzymania agresji przeciwko Ukrainie, to jest to wspaniała wiadomość" - stwierdził Macron.