W piątek podczas 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie ewentualnego porozumienia pokojowego między Rosją i Ukrainą i członkostwa w NATO. Odniósł się także do rozmów prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem .

- Dzisiaj nie rozmawiamy o porozumieniach pokojowych. Niestety wojna trwa już trzeci rok. Bardzo dużo ofiar śmiertelnych i zniszczeń. Wszystko to przyniósł Putin. Nie potrzebujemy szukać pośrednictwa między Ukrainą a Putinem. Potrzebujemy twardego wsparcia od silnego państwa, od Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent Zełenski.

- Rosja przyniosła wojnę na nasze terytorium. Porozumienie pokojowe nie może być tu podpisane (...). Tutaj nie ma prezydenta (Putina - red.). Pamiętamy, jakie porozumienia były podpisane w Monachium wcześniej - tak Zełenski odniósł się do Układu Monachijskiego z 1938 r., gdy w ramach "polityki appeasmentu" III Rzesza otrzymała tereny Czech zamieszkane przez Niemców sudeckich.

Zełenski chce bezpośrednich rozmów i kusi surowcami

- Wszystkie kraje, które nas wspierają, będą miały później pierwszeństwo , inwestycje w nasze zasoby , w naszej odbudowie (...). Nasze zasoby muszą być chronione - zaznaczył prezydent Ukrainy i dodał, że jest otwarty na spotkanie z wiceprezydentem USA J.D Vance'm podczas konferencji w Monachium. Później Zełenski zadeklarował, że wybierze się do Waszyngtonu na spotkanie z Trumpem " w dowolnym momencie ".

Prezydent Ukrainy oczekuje gwarancji bezpieczeństwa

Zapytany wprost o rozmowę Putin z Trumpem Zełenski uznał prezydenta USA za "silniejszego, mocniejszego niż Putin ". Dodał jednocześnie, że rozmowy z przywódcą Rosji nie zagrażają Stanom Zjednoczonym. - One stanowią ryzyko dla całego świata.

Zełenski wprost: Putin jest kłamcą. USA nie widziały Ukrainy w NATO

Zełenski wspomniał także o swojej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem, w której ostrzegał prezydenta USA, że " Putin jest kłamcą " oraz że liczy, że Trump skłoni go do zawieszenia broni. Zełenski podkreślił, że od rozmów telefonicznych ważniejsze jest bezpośrednie spotkanie. - Nic o Ukrainie bez Ukrainy - podkreślił prezydent Zełenski. - Ważne byśmy stworzyli wspólny plan. Stworzony przez cywilizowanych ludzi - proponował.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do członkostwa swojego kraju w NATO. - Bądźmy uczciwi: Stany Zjednoczone nigdy nie widziały nas w NATO . One tylko o tym mówiły. Ale tak naprawdę nie chciały, żebyśmy byli w NATO (...). Na szczeblu przywódcy państwa, na poziomie prezydenta, nigdy nie słyszałem , że będziemy w NATO - mówił Zełenski.

- Jeśli dzisiaj dla Ukrainy nie ma miejsca w NATO, to zapytamy jutro, zapytamy w kolejne dni - deklarował. Prezydent Zełenski zaznaczył też, że Ukraina musiałaby podwoić liczebność armii do 1,5 miliona ludzi, jeśli nie dołączyły do NATO.