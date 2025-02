Zełenski gorzko o przełomowym ruchu Trumpa. "To nie było przyjemne"

Wołodymyr Zełenski przyznał, że nie był zadowolony, że Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina jeszcze zanim przeprowadził rozmowę z nim samym. Ukraiński prezydent wskazał, że wcześniej amerykański przywódca przekonywał, że chce rozmawiać z oboma liderami w tym samym czasie. - Telefon Trumpa do Putina to dobre wiadomości dla Moskwy - ocenia z kolei politolog Marek Menkiszak z OSW.