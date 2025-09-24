Kreml, odpowiadając na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa, stwierdził w środę, że gospodarka Rosji w pełni zaspokaja potrzeby jej armii i że wielkim błędem jest wierzyć, że Ukraina może odzyskać utracone terytoria.

Trump powiedział we wtorek, że gospodarka Rosji ma poważne kłopoty, a siły Moskwy "od trzech i pół roku walczą bez celu".

"Po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy/Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie powoduje ona dla Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - kontynuował.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że wojna nie jest bezcelowa, ale wybuchła z powodu niechęci Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do wysłuchania obaw Rosji dotyczących bezpieczeństwa.

Wkrótce więcej informacji.

