Szaleje groźny wirus, włoskie miasto reaguje. Surowy zakaz wchodzi w życie

Dorota Hilger

Władze Neapolu zdecydowały o wydaniu zakazu podawania surowych owoców morza w restauracjach. Ograniczenie ma związek z gwałtownym wzrostem liczby przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Za złamanie zakazu grożą kary do 20 tysięcy euro.

W skrócie

  • W Neapolu odnotowano ponad 150 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, co powiązano ze spożywaniem skażonych owoców morza.
  • Władze miasta wprowadziły zakaz podawania surowych owoców morza oraz zaleciły mieszkańcom unikanie ich spożywania w domach.
  • Sprzedawcy ryb i owoców morza protestowali przed urzędem miasta, zgłaszając straty finansowe spowodowane zakazem.
Rejestrowany od kilku tygodni wyraźny wzrost liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A zaczął niepokoić władze miasta - podały lokalne media z południa Włoch. Zanotowano ponad 150 przypadków, znacznie więcej niż w minionych latach.

Zachorowania te zostały powiązane z owocami morza, ponieważ stwierdzono, że kilka partii małż i ostryg pochodzących z tego rejonu było skażonych wirusem, który je powoduje.

Włochy. Zakaz podawania surowych owoców morza w Neapolu

Służby sanitarne potwierdziły, że to skażenie było z dużym prawdopodobieństwem źródłem lokalnego ogniska choroby. W rozporządzeniu burmistrza zapisano, że celem podjętych kroków jest "ochrona zdrowia mieszkańców".

Władze Neapolu zaleciły również mieszkańcom, aby nie spożywali surowych owoców morza w swoich domach, a także by przestrzegali szeregu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa żywności, aby uniknąć ryzyka zakażeń.

W poniedziałek przed siedzibą urzędu miasta protestowali sprzedawcy ryb i owoców morza. Jak mówili, ponoszą oni z powodu zakazu duże straty finansowe.

- Nie można wszystkiego sprowadzać do zakazu bez ustalenia prawdziwej przyczyny i określenia rzeczywistych granic wzrostu przypadków zapalenia wątroby. Jesteśmy zrujnowani, nikt już niczego od nas nie kupuje - powiedział rzecznik protestujących.

Za złamanie zakazu grożą kary do 20 tysięcy euro.

