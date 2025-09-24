Człowiek Trumpa chwali Sikorskiego za słowa o Rosji. "Bardzo dobre"

- To, co Sikorski powiedział, wydało mi się bardzo dobre - powiedział w rozmowie z prezydentem Finlandii specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg. Amerykański polityk odniósł się do wypowiedzi szefa polskiego MSZ, który w poniedziałkowym przemówieniu ostro skrytykował działania Rosji.

Keith Kellogg chwali słowa Radosława Sikorskiego (zdj. ilustracyjne)
Keith Kellogg chwali słowa Radosława Sikorskiego (zdj. ilustracyjne)PAP/Leszek Szymański/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Radosław Sikorski ostro skrytykował działania Rosji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
  • Wysłannik prezydenta USA uznał przemówienie Sikorskiego za trafne, choć niedelikatne.
  • Sikorski domagał się jasnej reakcji Zachodu na prowokacje Rosji wobec NATO.
Radosław Sikorski zabrał głos na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Szef polskiej dyplomacji przekazał, że "ma tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego".

- Jeżeli kolejna rakieta czy inny obiekt wkroczy w naszą przestrzeń powietrzną, czy to celowo, czy przez pomyłkę i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie narzekać. Zostaliście ostrzeżeni - mówił w poniedziałek Sikorski.

Do tych słów odniósł się specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg w rozmowie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. 

    - To, co Sikorski powiedział wczoraj, wydało mi się bardzo dobre - powiedział Kellog.

    Stubb zauważył jednak, że polski polityk "nie był zbyt delikatny". - To na pewno - odpowiedział Kellog, ale zaznaczył również, że "Zachód będzie musiał się podjąć trudniejszej roli".

    - Chodzi mi o to, że trzeba będzie wykazać się większą czujnością w tej kwestii - dodał Amerykanin.

    Radosław Sikorski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Skrytykował działania Rosji

    Polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim uczestniczy w 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

    W trakcie przemówienia, wicepremier ostrzegł Rosję przed dalszymi naruszeniami przestrzeni powietrznej NATO oraz wyliczył agresywne działania Rosji wobec krajów zachodnich

    Naruszenie polskiej, a następnie estońskiej i rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie maszyny szef MSZ określił jako "eskalację wojny hybrydowej, jaką Rosja toczy z Zachodem od lat".

      - Jeśli to były przypadki, to dlaczego się do nich nie przyznać i nie przeprosić? - pytał retorycznie przedstawiciel Polski.

      Posiedzenie ONZ. Radosław Sikorski ostro o działaniach Rosji

      Radosław Sikorski wymienił wrogie działania Rosji, jakie obserwujemy na całym świecie. Wskazał m.in. na zabójstwa polityków i obrońców praw człowieka, ataki cybernetyczne, przypadki podpalenia czy paczki pocztowe zawierające ładunki wybuchowe.

      - To wszystko poza standardowymi działaniami szpiegowskimi i próbą siania destabilizacji - mówił.

      - Na tej Radzie Bezpieczeństwa ONZ spoczywa odpowiedzialność wysłania jasnego sygnału, że takie prowokacje nie będą tolerowane. Należy okazać solidarność Estonii, Rumunii i Polsce oraz wszystkim krajom, których suwerenność jest zagrożona przez systematyczną rosyjską agresję - mówił Sikorski.

