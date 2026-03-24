W skrócie Poziom lęku wśród Ukraińców spada, a wskaźnik szczęścia i poczucia sensu życia rośnie według trzeciej fali pilotażowego badania.

Badanie wykazuje różnice między grupami społecznymi: kobiety wykazują wyższe poczucie sensu życia, a mężczyźni większy wzrost szczęścia; osoby przesiedlone doświadczają wyższego lęku, natomiast mieszkańcy wsi poprawę zadowolenia z życia.

Najwyższy poziom niepokoju odnotowano we wschodniej Ukrainie, lecz tam również wskaźnik poczucia sensu życia i satysfakcji poprawił się najbardziej.

Badanie dobrostanu osobistego Ukraińców, którego wyniki opublikowano w serwisie "Ukraińska Pravda.Life", pokazuje, że ogólny poziom zadowolenia z życia utrzymuje się na stabilnym poziomie 5,4 punktu na 10, czyli identycznym jak tego typu badaniu przeprowadzonym w grudniu 2024 roku.

Jednocześnie wyraźnie wzrósł wskaźnik szczęścia do 6,1 punktu z wcześniejszych 5,6. Spadł natomiast poziom lęku, który wynosi obecnie 4,8 punktu wobec 5,4 pod koniec 2024 roku.

Najwyższym i stabilnym wskaźnikiem pozostaje poczucie sensu życia. W badaniu osiągnęło ono poziom 7,4 punktu (w grudniu 2024 roku wynosił 7,1). Jak podkreślają badacze, większość Ukraińców nadal postrzega swoją aktywność jako ważną i znaczącą, co może rekompensować wysoki poziom stresu.

Badanie. Jak żyje się Ukraińcom podczas wojny?

Zdaniem autorów analizy tego badania, zmiany te wskazują na przejście społeczeństwa "z trybu przetrwania do adaptacji". W pierwszej fali badań dominowały wysoki stres i wyczerpanie emocjonalne, natomiast obecnie Ukraińcy - choć wciąż dotknięci realiami wojny - lepiej radzą sobie z codziennością i utrzymują wewnętrzną motywację.

Badanie pokazuje również wyraźne różnice między grupami społecznymi. Kobiety deklarują wyższy poziom poczucia sensu życia, natomiast u mężczyzn widoczna jest bardziej pozytywna dynamika wzrostu szczęścia i satysfakcji z życia. Najbardziej stabilną grupą pod względem wszystkich wskaźników pozostają osoby w wieku 30-59 lat.

Niższe zadowolenie z życia i wyższy poziom lęku odnotowano wśród osób wewnętrznie przesiedlonych, choć i w tej grupie wzrósł wskaźnik poczucia sensu życia.

Poziom niepokoju w Ukrainie. Sondaż bada nastroje Ukraińców

Najwyższy poziom niepokoju utrzymuje się na wschodzie kraju - 46 proc. mieszkańców tego regionu deklaruje wysoki poziom lęku. Jednocześnie właśnie tam odnotowano jedne z najbardziej widocznych pozytywnych zmian: odsetek osób niezadowolonych z jakości życia spadł z 50 proc. do 27 proc., a wskaźnik poczucia sensu życia wzrósł z 6,6 do 7,6 punktu.

- Badania dobrostanu pokazują nie tylko indywidualną sytuację, jaka obecnie rozwija się wśród Ukraińców, ale także służą jako miara odporności społeczeństwa w obliczu wojny na szeroką skalę i niepewnej przyszłości. Widzimy, że nie wszystkie wskaźniki znajdują się na pożądanym poziomie, a kierunki rozwoju Ukrainy są oczywiste - podkreślił Anton Hruszecki, dyrektor wykonawczy KIIS.

Zaznaczył przy tym, że mimo trudnych warunków ogólna dynamika wskazuje na dużą odporność społeczeństwa oraz potencjał dalszych pozytywnych zmian.

Źródło: Ukraińska Pravda. Life

Balczun o cenach paliw: To nie jest tak, że Orlen sam może zadecydować jak będzie wyglądał polski rynek Polsat News Polsat News