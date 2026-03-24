Atak Rosjan na bloki mieszkalne i pociąg osobowy. Są ofiary śmiertelne

Krzysztof Ryncarz

W nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęły co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znajdują się również dzieci. W nocy z poniedziałku na wtorek alarmy rozbrzmiały niemal we wszystkich regionach Ukrainy. Rosyjskie drony uderzyły m.in. w bloki mieszkalne i pociąg osobowy.

Zniszczony budynek mieszkalny w Zaporożu po rosyjskim ataku, strażacy gaszą ogień na wyższych piętrach.
Budynek zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku na ZaporożeTelegram: Ivan Fedorowmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W rosyjskich atakach na Ukrainę odnotowano co najmniej cztery ofiary śmiertelne i ponad 20 rannych, w tym dzieci.
  • Najcięższe skutki ataków miały miejsce w obwodzie połtawskim oraz w Zaporożu, gdzie zniszczono budynki mieszkalne, hotel i wybuchły pożary.
  • Rosyjski dron trafił w pociąg w obwodzie charkowskim, przystanek autobusowy w Odessie oraz samochód w obwodzie sumskim, powodując kolejne ofiary i rannych.
Najbardziej tragiczne skutki rosyjskiego ataku odnotowano w obwodzie połtawskim, gdzie zniszczone zostało kilka budynków mieszkalnych oraz hotel. W miejscach, w które uderzyli Rosjanie, wybuchły pożary.

W atakach na obwód połtawski dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych - przekazały lokalne władze wojskowe w komunikacie.

Rosyjski dron uderzył również w Zaporoże, trafiając jeden z tamtejszych bloków mieszkalnych. Tutaj również wybuchł pożar, zginęła jedna osoba, a pięcioro zostało rannych - poinformował Ivan Fiodorow, szef zaporoskiej administracji wojskowej.

Nocny atak na Ukrainę. Zaatakowano pociąg, przystanek autobusowy i samochód

Ukraińskie władze poinformowały również, że we wtorek nad ranem rosyjski dron uderzył w pociąg osobowy znajdujący się na stacji w miejscowości Słatyne w obwodzie charkowskim. W ataku zginęła jedna z pasażerek: 61-letnia kobieta. Biuro prokuratora obwodu charkowskiego poinformowało o wszczęciu śledztwa w sprawie. Atak zakwalifikowano jako zbrodnię wojenną.

Z kolei w Odessie jeden z rosyjskich dronów uderzył w poniedziałek wieczorem w przystanek autobusowy. W wyniku ataku ranne zostały dwie osobowy: 18-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna, którzy trafili do szpitala.

Rosyjski dron uderzył również w samochód w obwodzie sumskim, raniąc dwie osoby, w tym dziecko. W wyniku ataku auto spłonęło. "Lekarze badają 13-letniego chłopca i jego ojca, którzy znajdowali się w aucie" - przekazał w komunikacie szef sumskiej administracji wojskowej Ołeg Hryhorow.

