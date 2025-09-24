Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow w środę został zapytany o ostatni wpis prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie. - Putin bardzo chwali pragnienia Trumpa w pomocy rozwiązania ukraińskiego konfliktu - mówił, wykorzystując prokremlowskie nazewnictwo pełnoskalowej inwazji w Ukrainie. - Wojska rosyjskie posuwają się naprzód na wszystkich frontach na Ukrainie, a dynamika wojny jest oczywista - dodał.

W rozmowie z dziennikarzami ocenił, że "Trump jest biznesmenem, który próbuje zmusić świat do kupowania amerykańskiej ropy i gazu po wyższej cenie".

Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Pieskow komentuje

Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami odniósł się także do nazwania Rosji "papierowym tygrysem". - Rosja jest niedźwiedziem, a nie tygrysem i nie ma czegoś takiego jak papierowy niedźwiedź - dodał.

Natomiast w środowej rozmowie z rosyjskim radiem RBC ocenił, że ostatnie zbliżenie Rosji i USA przyniosło rezultat "bliski zera". - Nie ma alternatywy dla Rosji niż kontynuowanie ofensywy na Ukrainę, którą rozpoczęła w 2022 roku. Kontynuujemy naszą specjalną operację wojskową, aby zapewnić nasze interesy i osiągnąć cele - powiedział.

- Robimy to zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości naszego kraju. Dla wielu przyszłych pokoleń. Dlatego nie mamy alternatywy - zaznaczył, powielając kremlowską narrację.

Trump: Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie

We wtorek Donald Trump zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis dotyczący wojny w Ukrainie. "Po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy/Rosji oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie powoduje ona dla Rosji, uważam, że Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie" - napisał na platformie Truth Social.

W ocenie prezydenta USA dzięki "czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne".

Donald Trump oświadczył, że Rosja od ponad trzech lat "toczy bezcelową wojnę, której wygranie powinno zająć prawdziwej potędze militarnej mniej niż tydzień". "Nie wyróżnia to Rosji. W rzeczywistości sprawia to, że wygląda ona jak 'papierowy tygrys'" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Mamy pozytywny sygnał

We wtorek w rozmowie z Fox News Wołodymyr Zełenski przyznał, że był zaskoczony wpisem Donalda Trumpa. Dodał, że obecnie jego stosunki z prezydentem USA są lepsze. - Myślę, że to, iż Władimir Putin kłamał Trumpowi tak wiele razy, również przyczyniło się do zmiany stosunków między nami - powiedział.

- Jestem pewien moich ludzi, mojej armii i jestem pewien wsparcia od USA - mówił. - Prezydent USA pokazał, że chce wspierać Ukrainę do samego końca - dodał.

Źródło: Reuters, AFP

