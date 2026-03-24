W skrócie W poniedziałek wieczorem doszło do eksplozji i pożaru w rafinerii Valero w Port Arthur w Teksasie.

Władze nakazały mieszkańcom pobliskich domów pozostanie w bezpiecznych miejscach do odwołania.

Firma Valero poinformowała, że wszyscy pracownicy zostali odnalezieni i nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem, chwilę przed godziną 19 czasu lokalnego. Według świadków zdarzenia eksplozja była na tyle silna, że poruszała samochodami. Następnie na terenie rafinerii doszło do pożaru.

"W rafinerii Valero w Port Artur w Teksasie wybuchł pożar. Wszyscy pracownicy zostali odnalezieni. Jednostki ratownicze Valero odpowiadają i współpracują z lokalnymi władzami. Jak zawsze bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem" - przekazała firma w komunikacie.

Z kolei lokalna policja poinformowała, że w związku z eksplozją nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na nagraniach pojawiających się w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych widać płomienie oraz chmary ciemnego dymu unoszące się nad rafinerią. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji.

Eksplozja w rafinerii w Teksasie. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

W związku z wybuchem i pożarem lokalne władze wydały ostrzeżenie dla mieszkańców domów w pobliżu rafinerii.

"By zapewnić bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców w pobliżu w związku z ostatnią eksplozją w rafinerii Valero wydano nakaz natychmiastowego schronienia się. Dla waszego bezpieczeństwa pozostańcie na miejscu do czasu, aż personel ratunkowy poinformuje, że jest bezpiecznie. Dziękujemy za waszą współpracę" - napisały władze miejskie podając rejony, które zostały objęte alertem.

Rafineria Valero w Port Artur znajduje się ok. 140 km na wschód od największego miasta Teksasu - Houston i zatrudnia niemal 800 pracowników. Na miejscu przetwarzana jest przede wszystkim ciężka ropa naftowa na paliwo, diesel i paliwo lotnicze. Każdego dnia przetwarzanych jest tu ok. 435 tys. baryłek ropy.

Śmiszek w ''Graffiti'' o zamykanych porodówkach w Polsce: To my stajemy okoniem w koalicji i bijemy na alarm Polsat News Polsat News