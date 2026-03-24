Dyżurna para myśliwska wylądowała. Nowy komunikat wojska

Jakub Pogorzelski

Aktualizacja

Zakończyło się operowanie polskich i sojuszniczych sił powietrznych w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy - poinformowało przed godz. 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Z powodu rosyjskich ataków, naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego postawione był w stan najwyższej gotowości. DORSZ przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie myśliwce wojskowe lecą w formacji na tle pochmurnego nieba. DORSZ wydało komunikat po atakach Rosji w Ukrainie
Polska poderwała myśliwce z powodu ataków Rosji na terytorium UkrainyMateusz KotowiczReporter

  Polskie i sojusznicze lotnictwo poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
  Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, działania miały charakter prewencyjny.
  Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a systemy powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Komunikat o poderwaniu myśliwców został opublikowany przed godz. 3. Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że do poderwania myśliwców polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej doszło z powodu ataków Rosji na terytorium Ukrainy.

"Stan najwyższej gotowości". Wojsko poderwało myśliwce

Uruchomione zostały "niezbędne siły i środki" pozostające w dyspozycji DORSZ.

"Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewnia DORSZ.

Operowanie myśliwców zakończone. "Nie doszło do naruszenia"

Przed godz. 7 został opublikowany kolejny komunikat - polskie wojsko poinformowało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - zapewniono.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podziękowało za wsparcie siłom powietrznym NATO, Hiszpanii i Holandii.

To kolejne w ostatnich miesiącach operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Poprzednio doszło do niego 14 marca.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ujawnił plany Rosji
Wojna w Ukrainie

Zełenski ostrzega sojuszników. Chodzi o rosyjskie drony, "mamy informacje"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Schetyna nie wyklucza koalicji z Konfederacją. Śmiszek w ''Graffiti'' : Nas w takim rządzie nie ma Polsat NewsPolsat News

Najnowsze