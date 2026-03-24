W skrócie Polskie i sojusznicze lotnictwo poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę.

Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, działania miały charakter prewencyjny.

Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a systemy powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Komunikat o poderwaniu myśliwców został opublikowany przed godz. 3. Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że do poderwania myśliwców polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej doszło z powodu ataków Rosji na terytorium Ukrainy.

"Stan najwyższej gotowości". Wojsko poderwało myśliwce

Uruchomione zostały "niezbędne siły i środki" pozostające w dyspozycji DORSZ.

"Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewnia DORSZ.

Operowanie myśliwców zakończone. "Nie doszło do naruszenia"

Przed godz. 7 został opublikowany kolejny komunikat - polskie wojsko poinformowało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - zapewniono.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podziękowało za wsparcie siłom powietrznym NATO, Hiszpanii i Holandii.

To kolejne w ostatnich miesiącach operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Poprzednio doszło do niego 14 marca.

