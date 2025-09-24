Marco Rubio zabrał głos tuż po rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Trump w swoich mediach społecznościowych oświadczył, że "Ukraina, przy wsparciu UE, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie".

"Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie (...). A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał amerykański prezydent.

Wojna w Ukrainie. Rubio: Cierpliwość Trumpa nie jest nieskończona

- Prezydent USA Donald Trump ma szansę i możliwości nałożenia nowych sankcji na Rosję - zaznaczył Marco Rubio.

Jak dodał, prezydent "wykazał się niezwykłą cierpliwością, nie rozważając dodatkowych sankcji w nadziei na przełom".

- Prezydent Trump jest bardzo cierpliwym człowiekiem. Jest bardzo oddany pokojowi, ale jego cierpliwość nie jest nieskończona - zaznaczył sekretarz stanu USA na sesji ministrów spraw zagranicznych Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ukraina - Rosja. Rubio: Tam zakończy się ta wojna

W ocenie szefa Departamentu Stanu Donald Trump może sprzedać Ukrainie nie tylko broń defensywną, ale także ofensywną.

Podkreślił przy tym jednak, że głównym celem Waszyngtonu są negocjacje, zmierzające do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą.

- Zakończy się ona przy stole negocjacyjnym. Tam skończy się ta wojna - zaznaczył Marco Rubio.

Wojna w Ukrainie. Impas po rozmowie Trump-Putin na Alasce

Jak zauważa "Kyiv Independent", wypowiedzi amerykańskiego przywódcy oraz sekretarza stanu USA padają na miesiąc po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Tam prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że kolejnym krokiem mają być bezpośrednie rozmowy między przywódcami Rosji i Ukrainy. Od tego czasu jednak nic takiego się nie wydarzyło.

Dziennikarze zauważają, że Wołodymyr Zełenski wielokrotnie zapewniał o swojej gotowości na spotkanie z Władimirem Putinem. Na takie rozwiązanie póki co nie zgodził się jednak Kreml.

Źródło: "Kyiv Independent"

Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieci Polsat News Polsat News