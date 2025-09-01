W skrócie Wiktor Janukowycz wyraził sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do NATO, określając to jako potencjalną katastrofę i zagrożenie wojną domową.

Były prezydent Ukrainy podkreślił także, że dążył do zbliżenia z Unią Europejską, ale skrytykował europejskie kraje za brak zrozumienia sytuacji gospodarczej Ukrainy.

Janukowycz został obalony w 2014 roku, skazany za zdradę oraz nielegalne działania, a w niedawnych listach wzywał Ukraińców do poddania się i rozmów z Rosją.

Agencja RIA Nowosti zamieściła nagranie z Wiktorem Janukowyczem w roli głównej. Obalony w 2014 roku były ukraiński przywódca przyznał, że "zawsze był przeciwny akcesji Ukrainy do NATO".

- Przystąpienie Ukrainy do Sojuszu byłoby katastrofą i bezpośrednią drogą do wojny domowej - powiedział polityk.

Zdaniem Wiktora Janukowycza Europa nie wykazała zrozumienia dla "złożonej sytuacji gospodarczej (jego - red.) kraju". - Dążyłem do zacieśnienia więzi z Unią Europejską, ale Europejczycy zachowali się nieprawidłowo w czasie negocjacji. (...) Wykazywali arogancję - podkreślił.

Rosja. Wiktor Janukowycz przerwał milczenie. To były prezydent Ukrainy

Wiktor Janukowycz był prezydentem Ukrainy od 2010 do 2014 roku. W lutym 2014 roku został obalony przez protestujących na Majdanie demonstrantów.

Demonstracje wybuchły w 2013 roku, kiedy Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Po obaleniu uciekł do Rosji. W 2019 roku sąd skazał go na 13 lat więzienia za zdradę państwa. Sześć lat później został ponownie skazany. Za nielegalne przekroczenie ukraińskiej granicy oraz zorganizowanie nielegalnej przeprawy swoich współpracowników otrzymał 15 lat więzienia.

W maju oraz lipcu 2022 roku Janukowycz opublikował dwa listy do Ukraińców. Wzywał w nich do złożenia broni i rozmów z Rosjanami. Pisał w nich także, że Ukrainie "grozi połączenie z Polską". Nie podał na to jednak żadnych dowodów.

