Policja otrzymała w poniedziałek ok. 8 rano czasu lokalnego zgłoszenie o nieznanym samochodzie, który zaparkował na podjeździe rosyjskiego konsulatu w Sydney. Kierowca miał wysiąść z pojazdu, wspiąć się na ogrodzenie i wejść na teren placówki. Następnie w ten sam sposób wrócił do auta.

Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, mężczyzna miał wjechać swoim autem w bramę konsulatu. Przy okazji niegroźnie zranił dwóch interweniujących policjantów.

"Policjanci próbowali porozmawiać z 39-letnim mężczyzną siedzącym w aucie. Wtedy nagle ruszył i uderzył w bramę posesji powodując znaczne zniszczenia" - przekazała policja w komunikacie.

Australia. Próbował wedrzeć się do rosyjskiego konsulatu. 39-latek aresztowany

Policji udało się zatrzymać 39-letniego mężczyznę, który próbował wedrzeć się na teren rosyjskiej placówki. Jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez telewizję ABC, przekazał, że widział jak policjanci celowali z broni w mężczyznę siedzącego w aucie, zanim wjechał on w bramę konsulatu.

Policja przekazała, że zatrzymany został przewieziony na komisariat policji, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania wejścia na zamkniętą posesję bez uprawnienia, posiadania noża w miejscu publicznym oraz trzy zarzuty zniszczenia mienia.

Mężczyzna nie otrzymał możliwości zwolnienia za kaucją, a we wtorek stanie przed sądem. Służby przekazały również, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla konsulatu.

Źródło: ABC

