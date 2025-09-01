Niebezpieczny incydent w Sydney. Próbował wtargnąć do rosyjskiego konsulatu

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Australijska policja zatrzymała mężczyznę, który najpierw próbował wedrzeć się na terytorium rosyjskiego konsulatu w Sydney, a następnie wjechał samochodem w jego bramę. Mężczyzna miał przy sobie nóż. Służby obecne na miejscu próbują ustalić szczegóły zdarzenia.

Niebezpieczny incydent w rosyjskim konsulacie w Sydney
Niebezpieczny incydent w rosyjskim konsulacie w SydneyDavid GrayAFP

Policja otrzymała w poniedziałek ok. 8 rano czasu lokalnego zgłoszenie o nieznanym samochodzie, który zaparkował na podjeździe rosyjskiego konsulatu w Sydney. Kierowca miał wysiąść z pojazdu, wspiąć się na ogrodzenie i wejść na teren placówki. Następnie w ten sam sposób wrócił do auta.

Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, mężczyzna miał wjechać swoim autem w bramę konsulatu. Przy okazji niegroźnie zranił dwóch interweniujących policjantów.

Zobacz również:

Policja zatrzymała Rosjan na autostradzie A2. Byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania, zdj. ilustracyjne
Polska

Poszukiwani Rosjanie zatrzymani pod Warszawą. Akcja służb na A2

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    "Policjanci próbowali porozmawiać z 39-letnim mężczyzną siedzącym w aucie. Wtedy nagle ruszył i uderzył w bramę posesji powodując znaczne zniszczenia" - przekazała policja w komunikacie.

    Australia. Próbował wedrzeć się do rosyjskiego konsulatu. 39-latek aresztowany

    Policji udało się zatrzymać 39-letniego mężczyznę, który próbował wedrzeć się na teren rosyjskiej placówki. Jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez telewizję ABC, przekazał, że widział jak policjanci celowali z broni w mężczyznę siedzącego w aucie, zanim wjechał on w bramę konsulatu.

    Policja przekazała, że zatrzymany został przewieziony na komisariat policji, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania wejścia na zamkniętą posesję bez uprawnienia, posiadania noża w miejscu publicznym oraz trzy zarzuty zniszczenia mienia.

    Mężczyzna nie otrzymał możliwości zwolnienia za kaucją, a we wtorek stanie przed sądem. Służby przekazały również, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla konsulatu.

    Źródło: ABC

    Zobacz również:

    Amerykański żołnierz próbował przekazywać tajne informacji Rosjanom
    Świat

    Przekazywał dane Rosjanom, obiecali mu obywatelstwo. Szpieg w armii USA

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    800 mld euro na zbrojenia w Unii Europejskiej. Müller: W dużej mierze program nakierowany na gospodarkę niemiecką i francuskąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze