Niebezpieczny incydent w Sydney. Próbował wtargnąć do rosyjskiego konsulatu
Australijska policja zatrzymała mężczyznę, który najpierw próbował wedrzeć się na terytorium rosyjskiego konsulatu w Sydney, a następnie wjechał samochodem w jego bramę. Mężczyzna miał przy sobie nóż. Służby obecne na miejscu próbują ustalić szczegóły zdarzenia.
Policja otrzymała w poniedziałek ok. 8 rano czasu lokalnego zgłoszenie o nieznanym samochodzie, który zaparkował na podjeździe rosyjskiego konsulatu w Sydney. Kierowca miał wysiąść z pojazdu, wspiąć się na ogrodzenie i wejść na teren placówki. Następnie w ten sam sposób wrócił do auta.
Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, mężczyzna miał wjechać swoim autem w bramę konsulatu. Przy okazji niegroźnie zranił dwóch interweniujących policjantów.
"Policjanci próbowali porozmawiać z 39-letnim mężczyzną siedzącym w aucie. Wtedy nagle ruszył i uderzył w bramę posesji powodując znaczne zniszczenia" - przekazała policja w komunikacie.
Australia. Próbował wedrzeć się do rosyjskiego konsulatu. 39-latek aresztowany
Policji udało się zatrzymać 39-letniego mężczyznę, który próbował wedrzeć się na teren rosyjskiej placówki. Jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez telewizję ABC, przekazał, że widział jak policjanci celowali z broni w mężczyznę siedzącego w aucie, zanim wjechał on w bramę konsulatu.
Policja przekazała, że zatrzymany został przewieziony na komisariat policji, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania wejścia na zamkniętą posesję bez uprawnienia, posiadania noża w miejscu publicznym oraz trzy zarzuty zniszczenia mienia.
Mężczyzna nie otrzymał możliwości zwolnienia za kaucją, a we wtorek stanie przed sądem. Służby przekazały również, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla konsulatu.
Źródło: ABC