Ważna rozmowa Putina w Chinach. W cztery oczy z bliskim sojusznikiem

Aleksandra Czurczak

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w poniedziałek ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem - potwierdził Kreml. Rozmowa odbyła się podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i dotyczyła irańskiego programu nuklearnego.

Prezydenci Rosji Władimir Putin i Iranu Masud Pezeszkian
Prezydenci Rosji Władimir Putin i Iranu Masud PezeszkianEVGENIA NOVOZHENINAAFP

W skrócie

  • Władimir Putin spotkał się z prezydentem Iranu Masoudem Pezeshkianem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Chinach.
  • Rozmowa skoncentrowała się na irańskim programie nuklearnym oraz wsparciu Rosji dla Teheranu w prawie do wzbogacania uranu.
  • Putin bierze udział w dwudniowym szczycie SzOW, w którym uczestniczą przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym liderzy Indii i ONZ.
"Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w poniedziałek ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Chinach" - poinformował Kreml.

Służby prasowe potwierdziły, że przywódcy skupili się na "sytuacji związanej z programem nuklearnym Iranu". Przypomnijmy, strategiczna infrastruktura została w czerwcu częściowo zniszczona przez siły USA.

Rosja publicznie poparła swojego sojusznika po tym, jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy oświadczyły w zeszłym tygodniu, że ponownie nałożą sankcje na Iran za nieprzestrzeganie przez Teheran porozumienia nuklearnego z 2015 r.

    Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Władimir Putin przyleciał do Chin

    Władimir Putin przybył w niedzielę do Tiencinu w północno-wschodnich Chinach, gdzie odbywa się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). 

    Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

    Założona w 2001 r. w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, SzOW wyewoluowała z "Szóstki Szanghajskiej" do organizacji transregionalnej.

    Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś. Dwa państwa mają status obserwatora, a 14 - partnerów dialogu. Wizyta Putina w Chinach potrwa do środy.

    Źródło: AFP

