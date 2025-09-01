W skrócie Władimir Putin spotkał się z prezydentem Iranu Masoudem Pezeshkianem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Chinach.

Rozmowa skoncentrowała się na irańskim programie nuklearnym oraz wsparciu Rosji dla Teheranu w prawie do wzbogacania uranu.

Putin bierze udział w dwudniowym szczycie SzOW, w którym uczestniczą przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym liderzy Indii i ONZ.

"Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w poniedziałek ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Chinach" - poinformował Kreml.

Służby prasowe potwierdziły, że przywódcy skupili się na "sytuacji związanej z programem nuklearnym Iranu". Przypomnijmy, strategiczna infrastruktura została w czerwcu częściowo zniszczona przez siły USA.

Rosja publicznie poparła swojego sojusznika po tym, jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy oświadczyły w zeszłym tygodniu, że ponownie nałożą sankcje na Iran za nieprzestrzeganie przez Teheran porozumienia nuklearnego z 2015 r.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Władimir Putin przyleciał do Chin

Władimir Putin przybył w niedzielę do Tiencinu w północno-wschodnich Chinach, gdzie odbywa się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Założona w 2001 r. w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, SzOW wyewoluowała z "Szóstki Szanghajskiej" do organizacji transregionalnej.

Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś. Dwa państwa mają status obserwatora, a 14 - partnerów dialogu. Wizyta Putina w Chinach potrwa do środy.

Źródło: AFP

