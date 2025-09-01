Braun chciał zatrzymać lekarkę z Oleśnicy. Jego towarzyszka z zarzutami

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Są zarzuty dla działaczki Konfederacji Korony Polskiej Marty Cz., która wraz z Grzegorzem Braunem próbowała w kwietniu dokonać "zatrzymania obywatelskiego" lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Kobiecie grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Braun i jego zwolennicy próbowali dokonać "zatrzymania obywatelskiego"
Braun i jego zwolennicy próbowali dokonać "zatrzymania obywatelskiego"Jacek Slomion/REPORTERReporter

W skrócie

  • Działaczka Konfederacji Korony Polskiej, Marta Cz., została oskarżona o bezprawne pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.
  • Wraz z Grzegorzem Braunem i innymi osobami uniemożliwili lekarce opuszczenie gabinetu i wykonywanie obowiązków służbowych.
  • Marta Cz. nie przyznała się do winy, grozi jej do pięciu lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz. odpowie przed sądem za pozbawienie wolność lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej w kwietniu tego roku opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy - poinformowała prok. Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

- Cz. podejrzana jest o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pozbawiła wolności lekarza ginekolog poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywanie obowiązków zawodowych na oddziale ginekologiczno-położniczym oleśnickiego szpitala - podała prokurator.

Działaczka Konfederacji Korony Polskiej z zarzutami. W tle bezprawne zatrzymanie lekarki

Śledczy zarzucają również działaczce Konfederacji Korony Polskiej, że naruszyła nietykalność cielesną lekarz poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

Podejrzana według prokuratury nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Cz. grozi do pięciu lat więzienia.

Zobacz również:

Nowy sondaż poparcia. Sejm z Lewicą i bez Brauna, cztery ugrupowania w Sejmie
Polska

Sejm z Lewicą i bez Brauna? Przetasowania w najnowszym sondażu

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    W związku z prowadzonym przez wrocławską prokuraturę śledztwem ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował w czerwcu do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

    Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. "Zatrzymanie obywatelskie"

    Do incydentu z udziałem Marty Cz. doszło 16 kwietnia na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Do placówki wtargnął Grzegorz Braun wraz z towarzyszącymi mu osobami.

    "Zatrzymanie obywatelskie" polegało na zamknięciu się grupy w jednym pomieszczeniu z lekarką i uniemożliwianiu jej wykonywania obowiązków służbowych. Gizela Jagielska relacjonowała, że była obrażana i kierowano wobec niej groźby. Gdy próbowała wyjść, miała być popychana i szarpana.

    Działacze Konfederacji Korony Polskiej tłumaczyli swoje działaniami troską o życie "dzieci poczętych". Odwoływali się do sprawy jednej z pacjentek, u której Jagielska przeprowadziła terminację ciąży w związku z wadami płodu.

    Zobacz również:

    Danuta Wałęsa została skontrolowana przez funkcjonariuszy SOP
    Polska

    Danuta Wałęsa skontrolowana przez służby. SOP przeprasza

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze