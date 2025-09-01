W skrócie Działaczka Konfederacji Korony Polskiej, Marta Cz., została oskarżona o bezprawne pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.

Wraz z Grzegorzem Braunem i innymi osobami uniemożliwili lekarce opuszczenie gabinetu i wykonywanie obowiązków służbowych.

Marta Cz. nie przyznała się do winy, grozi jej do pięciu lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz. odpowie przed sądem za pozbawienie wolność lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej w kwietniu tego roku opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy - poinformowała prok. Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

- Cz. podejrzana jest o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pozbawiła wolności lekarza ginekolog poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywanie obowiązków zawodowych na oddziale ginekologiczno-położniczym oleśnickiego szpitala - podała prokurator.

Działaczka Konfederacji Korony Polskiej z zarzutami. W tle bezprawne zatrzymanie lekarki

Śledczy zarzucają również działaczce Konfederacji Korony Polskiej, że naruszyła nietykalność cielesną lekarz poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

Podejrzana według prokuratury nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Cz. grozi do pięciu lat więzienia.

W związku z prowadzonym przez wrocławską prokuraturę śledztwem ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował w czerwcu do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. "Zatrzymanie obywatelskie"

Do incydentu z udziałem Marty Cz. doszło 16 kwietnia na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Do placówki wtargnął Grzegorz Braun wraz z towarzyszącymi mu osobami.

"Zatrzymanie obywatelskie" polegało na zamknięciu się grupy w jednym pomieszczeniu z lekarką i uniemożliwianiu jej wykonywania obowiązków służbowych. Gizela Jagielska relacjonowała, że była obrażana i kierowano wobec niej groźby. Gdy próbowała wyjść, miała być popychana i szarpana.

Działacze Konfederacji Korony Polskiej tłumaczyli swoje działaniami troską o życie "dzieci poczętych". Odwoływali się do sprawy jednej z pacjentek, u której Jagielska przeprowadziła terminację ciąży w związku z wadami płodu.

"Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16 Polsat News Polsat News