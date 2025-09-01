W skrócie Chiny zadeklarowały wsparcie finansowe dla państw członkowskich SCO w formie bezpłatnej pomocy i pożyczek na łączną sumę 12 mld juanów.

Prezydent Xi Jinping zachęcił przywódców do zacieśnienia współpracy gospodarczej, zwłaszcza w obszarach energii, infrastruktury i sztucznej inteligencji.

Władimir Putin podkreślił, że SCO oferuje model multilateralizmu, który ma uwzględniać interesy wielu krajów, w przeciwieństwie do zachodnich struktur bezpieczeństwa.

W Tianjin w Chinach trwa szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), w którym udział bierze m.in. Władimir Putin. Na spotkanie przybyli oficjele z Azji i Bliskiego Wschodu, by wspólnie dyskutować o globalnym rozkładzie sił. Otwierając szczyt, Xi podkreślił, że Organizacja Współpracy Szanghajskiej ustanowiła model nowego rodzaju stosunków międzynarodowych.

Szczyt w Chinach. Xi Jinping rozdaje pieniądze sojusznikom. "Musimy wykorzystać rynek"

- Musimy wykorzystać ogromny rynek do podniesienia poziomu ułatwień w handlu i inwestycjach - powiedział chiński przywódca do zgromadzonych, wskazując, że zacieśnienie współpracy powinno mieć miejsce m.in. w zakresie energii, infrastruktury, nauki, technologii i sztucznej inteligencji.

Wzywając do "sprzeciwiania się mentalności zimnej wojny i konfrontacji bloków" i wspierania wielostronnych systemów handlu Xi nawiązał do nowej polityki celnej Donalda Trumpa.

W związku z tym prezydent Chin zapowiedział, że Pekin udzieli państwom członkowskim bezpłatnej pomocy w wysokości 2 mld juanów (280 mln dolarów) oraz dodatkowych 10 mld juanów w postaci pożyczek dla konsorcjum bankowego SCO.

Władimir Putin w Chinach. Prezydent Rosji zachwala politykę Xi

Biorący udział w szczycie Władimir Putin stwierdził, że SCO "przywróciła prawdziwy multilateralizm". - To z kolei stanowi polityczną i społeczno-gospodarczą podstawę dla utworzenia nowego systemu stabilności i bezpieczeństwa w Eurazji - dodał.

Zdaniem Putina dyskutowany podczas spotkania system bezpieczeństwa - w przeciwieństwie do modeli eurocentrycznych i euroatlantyckich - "uwzględniałby interesy szerokiego grona krajów", nie pozwalając jednemu krajowi zapewnić sobie bezpieczeństwa kosztem innych.

Zdaniem komentatorów, budowanie nowego sojuszu wokół Chin to odpowiedź tego kraju na politykę USA i próba stworzenia silniejszej alternatywy w walce o światową dominację.

W skład SCO wchodzą Chiny, Rosja, Indie, Iran, Pakistan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan.

