Na billboardach, oprócz gratulacji, widnieje napis "Serbia cię kocha". Podpis pod gratulacjami głosi: "Ivan Ivanović - konserwatywny projekt 'Nasi'" - informuje bałkańska redakcja Radia Swoboda.

W oświadczeniu ruchu podkreślono, że Łukaszenka jest "szczerym i wielkim przyjacielem narodu serbskiego" i że Republika Białorusi "zawsze była przy Serbii w najtrudniejszych dla niej chwilach".

Projekt "Nasi" to skrajnie prawicowa organizacja, która nie jest oficjalnie zarejestrowana w Serbii. Znana jest z otwartego poparcia dla wojny Rosji z Ukrainą, sprzeciwu wobec integracji europejskiej oraz retoryki antyimigracyjnej i anty-LGBT.

Serbia. Prawica z wyrazami sympatii dla Putina i Łukaszenki

To nie pierwsza tego typu akcja na rzecz Łukaszenki. W lutym ub. roku Belgrad został obwieszony plakatami z napisem "Serbia popiera Łukaszenkę". W ostatnich latach aktywiści ruchu rozdawali również plakaty popierające prezydenta Rosji Władimira Putina.

Projekt "Nasi" wyrósł z Serbskiego Ruchu Ludowego Nasi. W 2012 roku prokuratura próbowała zdelegalizować jego działalność, oskarżając o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym, rasowym i seksualnym oraz dyskryminację. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że nie ma podstaw do zakazania jego działalności.

Alaksandr Łukaszenka pozostaje jednym z nielicznych sojuszników Władimira Putina. Serbia wybiórczo przystąpiła do zachodnich sankcji. Belgrad poparł ograniczenia wobec Mińska, ale odmawia nałożenia podobnych środków na Moskwę.

Polityk PiS w ''Graffiti'' wprost o liderze Konfederacji: Mentzen to młody Balcerowicz Polsat News Polsat News