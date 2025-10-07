W skrócie Kreml wyraził zaniepokojenie możliwym przekazaniem przez USA pocisków Tomahawk Ukrainie.

Moskwa twierdzi, że broń ta mogłaby potencjalnie przenosić głowice nuklearne, choć obecnie produkowana jest tylko jej konwencjonalna wersja.

Wcześniej Donald Trump mówił, że "w zasadzie już podjął decyzję".

Władimir Putin i rosyjscy analitycy obawiają się, że Tomahawki mogłyby umożliwić Ukrainie ataki na strategiczne cele w Rosji.

We wtorek Kreml znów zabrał głos w sprawie pocisków Tomahawk, które USA mogą zacząć dostarczać Ukrainie.

Moskwa czeka na wyjaśnienia ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczące pocisków manewrujących Tomahawk, twierdząc, że broń ta może w teorii przenosić głowice nuklearne - opisuje agencja Reutera.

Kreml o słowach Donalda Trumpa. "To byłaby poważna eskalacja"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że gdyby USA zdecydowały się na taki ruch, Moskwa uznałaby go "za poważną eskalację konfliktu".

Warto podkreślić, że pociski manewrujące z głowicą nuklearną z arsenału USA wycofano wiele lat temu. W produkcji amerykańskiej obecna jest jedynie konwencjonalna wersja tej broni.

Słowa Dmitrija Pieskowa to reakcja na wcześniejsze wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa. W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu republikanin przekazał, że "w pewnym sensie, właściwie" już podjął decyzję w sprawie potencjalnego przekazania pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie.

Trump podkreślił jednak, że zanim dojdzie do finalizacji działań w tym zakresie, "musi dowiedzieć się, jak pociski byłyby wykorzystywane". - Dokąd będą je wysyłać. Muszę zadać to pytanie - tłumaczył.

Pociski Tomahawk dla Ukrainy? Rosja nie chce do tego dopuścić

Wcześniej zapowiedzi administracji USA komentował też sam Władimir Putin. Ostrzegał on, że dostarczanie Ukrainie tego uzbrojenia "zaszkodziłoby stosunkom rosyjsko-amerykańskim".

O obawach na Kremlu rozpisują się też analitycy ISW, którzy wskazują, że Ukraina za pomocą pocisków Tomahawk mogłaby uderzać w kluczowe cele położone w głębi Rosji.

Zdaniem ekspertów Władimir Putin dostrzega nadciągające zagrożenie i robi wszystko, aby Stany Zjednoczone nie dostarczyły Ukrainie kluczowego uzbrojenia.

