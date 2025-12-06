W skrócie Zdecydowana większość respondentów sondażu uważa, że Zbigniew Ziobro nie wróci do Polski i będzie starał się o azyl polityczny.

Najwięcej przekonania o takim scenariuszu wykazują wyborcy obecnej koalicji rządzącej oraz PiS i Konfederacji.

Przeciwko Ziobrze toczy się prokuratorskie śledztwo dotyczące 26 przestępstw, w tym zarzut kierowania organizacją przestępczą i nadużycia uprawnień.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 79,4 proc. respondentów uważa, iż Zbigniew Ziobro pozostanie za granicą i spróbuje uzyskać azyl polityczny.

Zaledwie 3,3 proc. ankietowanych sądzi, że wróci do kraju i stanie przed sądem, natomiast 17,3 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Zbigniew Ziobro wróci do Polski? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Wśród wyborców partii tworzących obecny rząd przekonanie o scenariuszu azylu politycznego jest jeszcze silniejsze - 96 proc. ankietowanych z tej grupy spodziewa się, że Ziobro zostanie na Węgrzech. Tylko 1 proc. dopuszcza możliwość powrotu byłego ministra sprawiedliwości, a 3 proc. nie zajęło stanowiska.

Podobne tendencje pojawiają się w elektoracie PiS i Konfederacji. Aż 82 proc. osób popierających te partie uważa, że Ziobro zdecyduje się ubiegać o azyl i pozostać na Węgrzech. Powrót do Polski przewiduje 6 proc. z nich, a 12 proc. nie potrafiło wskazać bardziej prawdopodobnego rozwiązania.

Największą niepewność odnotowano wśród wyborców niezdecydowanych: 30 proc. skłania się ku scenariuszowi pozostania na Węgrzech, natomiast aż 70 proc. nie potrafiło określić, jak rozwinie się sytuacja.

Powyższy sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 grudnia 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Do Polski jednak nie wraca

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w czasach, gdy sprawował on funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ziobro - według służb - miał m.in. kierować organizacją przestępczą, przekraczać uprawnienia czy nie dopełniać obowiązków. Większość zarzutów dotyczy zarządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości.

W listopadzie Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet poselski oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wcześniej Ziobro wyjechał jednak z Polski na Węgry, dlatego też dotychczas służbom nie udało się go zatrzymać.

Ziobro poinformował w czwartek w rozmowie z telewizją wPolsce24, że pojechał do Brukseli. - Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć - stwierdził, odnosząc się do rządu Donalda Tuska.

Jak zapowiadał podczas zdalnego wystąpienia w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej "natychmiast wróci do Polski, jeśli będzie miał podstawę sądzić, że w Polsce sądy działają na podstawie prawa, niezależnie i niezawiśle".

