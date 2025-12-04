W skrócie Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko oskarżył Polskę o prowadzenie kampanii propagandowej.

Gruszko skrytykował ponadto reakcję Polski na incydenty dronowe i działania w ramach NATO.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski ostrzegał w czwartek przed Rosją, podając przykłady incydentów w Polsce.

Gruszko skomentował wystąpienie szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, które miało miejsce podczas czwartkowej rady ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jak podaje rosyjska państwowa agencja Tass, Gruszko przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że Polska jest odpowiedzialna za przeprowadzenie kampanii propagandowej, wymierzonej w Rosję i jej obywateli. Według niego po incydentach dronowych władze Kremla bezskutecznie próbowały współpracować z polskim rządem.

- Polskie podejście do tego typu incydentów jest częścią zorganizowanej kampanii propagandowej mającej na celu wywieranie presji na Federację Rosyjską. To część kampanii demonizowania Rosji w oczach jej własnej ludności i w dużej mierze jest częścią wojny hybrydowej wywołanej przez Zachód przeciwko Rosji - powiedział.

Wiceszef rosyjskiego MSZ uderza w Sikorskiego

Rosyjski dyplomata odniósł się także do zdjęć dronów pokazywanych przez Sikorskiego. Wspomniał, że przedstawiciele Moskwy po wrześniowej nocy, w której bezzałogowce wkroczyły w polską przestrzeń powietrzną, deklarowali gotowość rozmów na poziomie resortów dyplomacji.

- Co zrobiła strona polska? Zamiast profesjonalnie zareagować na nasze propozycje, które w pełni wpisują się we wszystkie schematy interakcji przewidziane dla tego rodzaju sytuacji, pobiegli do Brukseli, aby aktywować artykuł 4. NATO, i właściwie działali dziś w tej samej logice: Pomachali jakimiś niezrozumiałymi zdjęciami z niezidentyfikowanymi dronami - powiedział.

Gruszko kontynuował, że "takie wydarzenia informacyjne i propagandowe odgrywają kluczową rolę we wpływaniu na społeczeństwo i są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą prowokować Rosję".

- To przygotowanie do wojny jest już dziś uważane za normalny stan (wśród krajów Europy - przyp. Tass) - podkreślił rosyjski dyplomata.

Zagrożenie ze strony Rosji. Sikorski o incydentach w Polsce

W czwartek w Wiedniu wicepremier Radosław Sikorski ocenił, że "naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w stronę totalitaryzmu, od koegzystencji w stronę agresji". W spotkaniu wzięła udział również delegacja rosyjska. - Cieszę się, że usłyszeli, co demokracje mają do powiedzenia - zaznaczył.

Wspomniał też o naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony oraz niedawnych aktach dywersji na kolei. - Tylko dzięki brakowi kompetencji (sprawców - red.) udało się uniknąć ofiar niedawnego podłożenia przez Rosję bomb pod kolej w Polsce - dodał.

W nocy z 9 na 10 września, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Do dronów, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, otwarto ogień przy użyciu polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

Z kolei podczas weekendu 15-17 listopada na trasie Warszawa-Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

