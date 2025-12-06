Spis treści: Opłaty bankomatowe w górę. Banki zapłacą więcej Podwyżka dotknie głównie bankomaty prywatnych operatorów Gotówka znika na naszych oczach. W Unii szykują nowe przepisy

Visa i Mastercard planują podniesienie opłat bankomatowych. Banki będą musiały zapłacić operatorom wyższe kwoty za wypłatę gotówki z "obcych" bankomatów. Tym samym, wzrosnąć mogą również prowizje dla klientów.

Opłaty bankomatowe w górę. Banki zapłacą więcej

Dotychczasowe stawki wynosiły: dla kart Visa - 1,30 zł za każdą wypłatę, Mastercard - 1,20 zł i 0,05% wartości transakcji, a dla BLIK - stałe 1,20 zł. Po planowanych zmianach Mastercard będzie pobierać 1,20 zł i 0,18% kwoty transakcji, a Visa 1,20 zł i 0,17%.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez serwis Bankier.pl, w przypadku wypłaty 1000 zł koszt dla banku wzrośnie z około 1,70 zł do około 3 zł (Mastercard) lub, jeśli chodzi o Visę, z 1,30 zł do około 2,90 zł.

Podwyżka dotknie głównie bankomaty prywatnych operatorów

Jak wynika z cytowanych w serwisie Bankier.pl słów szefa departamentu usług cyfrowych w PKO BP dr Michała Macierzyńskiego, planowana podwyżka będzie dotyczyła głównie bankomatów należących do prywatnych operatorów (według danych NBP, takich urządzeń jest w Polsce ponad 70 proc.).

Chodzi tutaj o sieci Euronet czy PlanetCash, z których korzysta zdecydowana większość klientów.

Co ciekawe, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, w 2024 roku liczba bankomatów w naszym kraju spadła o 5,5 proc.. Tradycyjna gotówka jest wypierana przez inne metody dokonywania transakcji - płatności zbliżeniowe za pomocą kart, smartfonów czy inteligentnych zegarków.

Gotówka znika na naszych oczach. W Unii szykują nowe przepisy

Unia Europejska szykuje nowe przepisy, których celem jest ograniczenie prania brudnych pieniędzy i finansowania nielegalnych działań. W związku z tym, od 2027 roku ma zacząć obowiązywać nowy limit dotyczący transakcji gotówkowych. Będzie on wynosił 10 tys. euro (obecnie to około 42-43 tys. zł). Transakcje obejmujące większe kwoty będą musiały być przeprowadzane na przykład za pomocą przelewu bankowego.

W Polsce już istnieje limit płatności gotówkowych, jednak dotyczy on jedynie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Co ciekawe, jest on znacznie niższy niż ten proponowany przez UE.

W przypadku dokonywania płatności pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność, wspomniany limit transakcji gotówkowych wynosi 15 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że limit szykowany w ramach unijnych regulacji obejmie również osoby prywatne.

