W skrócie Ramzan Kadyrow wyraził pełne poparcie dla działań Putina, zapewniając o gotowości na ewentualny rozkaz dotyczący konfliktu z Europą.

Władimir Putin stwierdził wcześniej, że Rosja jest przygotowana na walkę z Europą i działa na froncie ukraińskim zgodnie ze swoimi interesami.

W piątkowy poranek w Groznym doszło do ataku dronów w pobliżu rezydencji Kadyrowa.

Ramzan Kadyrow zabrał głos po ostatniej groźbie ataku na Stary Kontynent. Słowa te padły z ust Władimira Putina.

"Nie będziemy się na pewno przejmować formalnościami, Władimirze Władimirowiczu" - napisał czeczeński przywódca na platformie Telegram. Ponadto podkreślił, że jego ludzie "czekają jedynie na rozkaz".

"Wszystko skończy się bardzo szybko i na pewno nie na korzyść tych, którzy postanowili wypowiedzieć wojnę Rosji" - zapewnił Kadyrow.

"Mam jedno pytanie, Władimirze Władimirowiczu: jeśli to wszystko się zacznie, nie obrazisz się na nas, jeśli oni od razu będą DOBROWOLNIE przepraszać? (pisownie oryginalna - red.)" - dodał czeczeński przywódca.

Władimir Putin zagroził Europie. "Rosja jest gotowa walczyć już teraz"

Władimir Putin stwierdził przed kilkoma dniami, że jego kraj nie chce wojny z mocarstwami europejskimi, ale "jeśli Europa chce wojny, to Rosja jest gotowa walczyć już teraz".

Rosyjski przywódca dodał, że mocarstwa europejskie wysuwają żądania dotyczące ewentualnego pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, które Moskwa uważa za "absolutnie nie do przyjęcia".

- Europejskie żądania wobec rozwiązania konfliktu na Ukrainie są nieakceptowalne - zaznaczył.

Słowa Putina to typowy element rosyjskiej propagandy, wedle której żądająca sprawiedliwego rozstrzygnięcia wojny Europa to strona, która chce dalszej eskalacji konfliktu.

Tymczasem Zachód stale podkreśla imperialistyczne zakusy Kremla i zwiększa wydatki na obronność. To z uwagi na obawy przed agresją ze strony Moskwy, która niesprowokowana rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Rosja. Władimir Putin wspomniał o ewentualnych testach broni jądrowej

Władimir Putin już wcześnie zapewniał, że jego kraj ma być gotowy "do dyskusji o bezpieczeństwie europejskim". Wszystko przez fakt, że - jak stwierdził - na linii frontu w Ukrainie "wojska rosyjskie poruszają się szybciej we wszystkich kierunkach pola bitwy".

- Niektórzy żądają, żeby walka trwała do śmierci ostatniego Ukraińca. Rosja jest na to gotowa - mówił reporterom.

Putin opowiedział także o ewentualnych testach broni jądrowej. Jak podkreślił, Rosja musi być przygotowana "na każdy rozwój sytuacji".

Czeczenia. Atak dronów w pobliżu rezydencji Ramzana Kadyrowa

W piątek rano agencja Astra poinformowała o ataku dronów na centrum biznesowe Grozny City w Groznym.

W kompleksie mieści się Rada Bezpieczeństwa Czeczenów, Izba Obrachunkowa i Komisja Wyborcza. Co istotne, w bliskiej okolicy jest także rezydencja Ramzana Kadyrowa.

Media informują o poważnych uszkodzeniach fasady budynku, który liczy 28 pięter. Ponadto widoczna jest dziura w elewacji, która rozciąga się na kilka pięter.

Źródło: Reuters, "The Wall Street Journal"

